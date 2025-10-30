Carlos Caicedo buscará la Presidencia en las elecciones de 2026. El exgobernador del Magdalena y líder del desaparecido partido Fuerza Ciudadana inscribió el grupo significativo de ciudadanos Caicedo Presidente ante la Registraduría, con el que empezará a recoger firmas que avalen su aspiración.

El político hizo su carrera en la costa colombiana. Fue rector de la Universidad del Magdalena, alcalde de Santa Marta y gobernador del Magdalena y ha sido uno de los líderes de la izquierda más reconocidos en esa región.

“Esta campaña no es solo recoger firmas, es recibir un mandato del pueblo para abrir juntos un nuevo tiempo: una Colombia federal impulsada por una constituyente, productiva, con equidad y justicia social”, comentó el precandidato.

Precandidato a la Presidencia Carlos Caicedo. | Foto: Cortesía / API

Caicedo es uno de los precandidatos que suena como posible integrante del tarjetón del frente amplio con el que la izquierda del país buscará un candidato único a la Presidencia de la República en la consulta de marzo de 2026.