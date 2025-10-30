Suscribirse

Carlos Caicedo recogerá firmas para ser candidato presidencial en las elecciones de 2026

El exgobernador del Magdalena inscribió un grupo significativo de ciudadanos.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 8:08 p. m.
Precandidato a la Presidencia Carlos Caicedo.
Precandidato a la Presidencia Carlos Caicedo. | Foto: Cortesía / API

Carlos Caicedo buscará la Presidencia en las elecciones de 2026. El exgobernador del Magdalena y líder del desaparecido partido Fuerza Ciudadana inscribió el grupo significativo de ciudadanos Caicedo Presidente ante la Registraduría, con el que empezará a recoger firmas que avalen su aspiración.

El político hizo su carrera en la costa colombiana. Fue rector de la Universidad del Magdalena, alcalde de Santa Marta y gobernador del Magdalena y ha sido uno de los líderes de la izquierda más reconocidos en esa región.

“Esta campaña no es solo recoger firmas, es recibir un mandato del pueblo para abrir juntos un nuevo tiempo: una Colombia federal impulsada por una constituyente, productiva, con equidad y justicia social”, comentó el precandidato.

Caicedo es uno de los precandidatos que suena como posible integrante del tarjetón del frente amplio con el que la izquierda del país buscará un candidato único a la Presidencia de la República en la consulta de marzo de 2026.

Su hermana, Patricia Caicedo, fue una de las precandidatas al Congreso más votadas de la lista al Senado del Pacto Histórico, con más de 47.830 tarjetones marcados con su número, lo que aseguraría un escaño en el Congreso para el próximo año.

