Confidenciales
Molestia en el Partido Liberal por el acercamiento de César Gaviria a Álvaro Uribe
El representante Juan Carlos Losada aseguró que las bases liberales están en contra del encuentro de los dos expresidentes.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El representante a la Cámara Juan Carlos Losada dejó ver su molestia con la reunión que sostendrá el líder del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.
La cita fue agendada para este miércoles, 29 de octubre, y en ella los dos exjefes de Estado hablarán sobre posibles alianzas de cara a las elecciones de 2026.
El encuentro será en Medellín en el marco de un evento al que ambos fueron invitados.
El representante Losada aseguró que las bases de la colectividad no comulgan con ese acercamiento y señaló al expresidente Uribe de representar posturas contrarias a las de los liberales.
“Los verdaderos liberales, las bases del Partido Liberal, les decimos no una vez más a las alianzas con el Centro Democrático. Y les decimos no porque no representamos lo mismo. El Partido Liberal ha sido el partido de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, el ambientalismo y los derechos colectivos, todo lo contrario a lo que representan las fuerzas reaccionarias de Colombia”, consideró el congresista.
Gaviria y Uribe estuvieron en sintonía en las elecciones presidenciales de 2018 en las que ganó Iván Duque, y en 2022, cuando ese partido se sumó a Federico Gutiérrez en primera vuelta.
Las bases liberales no estamos de acuerdo con el acercamiento del Presidente César Gaviria con el uribismo.— Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) October 29, 2025
El verdadero liberalismo, el de las mujeres, las víctimas y los trabajadores, de los ambientalistas, no está representado en el uribismo, como no lo estuvo en 2018 con… pic.twitter.com/aDX650wO2o