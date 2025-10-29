Suscribirse

Confidenciales

Molestia en el Partido Liberal por el acercamiento de César Gaviria a Álvaro Uribe

El representante Juan Carlos Losada aseguró que las bases liberales están en contra del encuentro de los dos expresidentes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 5:42 p. m.
Álvaro Uribe y César Gaviria.
Álvaro Uribe y César Gaviria. | Foto: SEMANA

El representante a la Cámara Juan Carlos Losada dejó ver su molestia con la reunión que sostendrá el líder del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

La cita fue agendada para este miércoles, 29 de octubre, y en ella los dos exjefes de Estado hablarán sobre posibles alianzas de cara a las elecciones de 2026.

El encuentro será en Medellín en el marco de un evento al que ambos fueron invitados.

Contexto: Expresidente César Gaviria celebró resultados del Partido Liberal en Consejos de Juventud

El representante Losada aseguró que las bases de la colectividad no comulgan con ese acercamiento y señaló al expresidente Uribe de representar posturas contrarias a las de los liberales.

“Los verdaderos liberales, las bases del Partido Liberal, les decimos no una vez más a las alianzas con el Centro Democrático. Y les decimos no porque no representamos lo mismo. El Partido Liberal ha sido el partido de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, el ambientalismo y los derechos colectivos, todo lo contrario a lo que representan las fuerzas reaccionarias de Colombia”, consideró el congresista.

Contexto: Juan Manuel Santos saca pecho de los logros de su Gobierno: “La lucha contra la pobreza son hechos y no promesas”

Gaviria y Uribe estuvieron en sintonía en las elecciones presidenciales de 2018 en las que ganó Iván Duque, y en 2022, cuando ese partido se sumó a Federico Gutiérrez en primera vuelta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Indignación en Deportivo Cali por lo que dijo Avilés Hurtado recién sacados de Liga: hay molestia

2. Gobernación del Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por prevaricato; dicen que estaría frenando obras en la ciudad

3. Piden citar como testigo al presidente Petro en una eventual investigación contra Verónica Alcocer por posible estafa al país

4. Este es el correo electrónico que Amazon está enviando a los empleados despedidos en EE. UU.

5. USCIS modifica las extensiones automáticas de permisos de trabajo para inmigrantes en Estados Unidos: así afectará a miles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

César Gaviria Alvaro UribePartido Liberal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.