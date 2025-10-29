Molestia en el Partido Liberal por el acercamiento de César Gaviria a Álvaro Uribe

El representante a la Cámara Juan Carlos Losada dejó ver su molestia con la reunión que sostendrá el líder del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

La cita fue agendada para este miércoles, 29 de octubre, y en ella los dos exjefes de Estado hablarán sobre posibles alianzas de cara a las elecciones de 2026.

El encuentro será en Medellín en el marco de un evento al que ambos fueron invitados.

El representante Losada aseguró que las bases de la colectividad no comulgan con ese acercamiento y señaló al expresidente Uribe de representar posturas contrarias a las de los liberales.

“Los verdaderos liberales, las bases del Partido Liberal, les decimos no una vez más a las alianzas con el Centro Democrático. Y les decimos no porque no representamos lo mismo. El Partido Liberal ha sido el partido de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, el ambientalismo y los derechos colectivos, todo lo contrario a lo que representan las fuerzas reaccionarias de Colombia”, consideró el congresista.

Gaviria y Uribe estuvieron en sintonía en las elecciones presidenciales de 2018 en las que ganó Iván Duque, y en 2022, cuando ese partido se sumó a Federico Gutiérrez en primera vuelta.