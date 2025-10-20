El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, exaltó que la colectividad que representa haya sido la que más logró apoyos en las elecciones a Consejos de Juventud que se llevó a cabo este domingo, 19 de octubre.

El partido logró a nivel nacional 147.000 votos, seguido del Partido Conservador con 98.000 y el Centro Democrático con 84.000 votos.

“Muy satisfecho de ver que el trabajo de estos años y el deseo que tiene la inmensa cantidad de jóvenes liberales por incorporarse a las tareas del partido, haya producido un resultado tan satisfactorio”, aseguró el exmandatario.

El expresidente César Gaviria celebró los resultados en los Consejos de Juventud, donde el Partido Liberal obtuvo la mayor votación. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/npNohQRXaP — Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2025

Garivia afirmó que confía en que esta votación represente una respuesta al Gobierno, que según él, no tuvo la capacidad de competir en estas elecciones para representar a los jóvenes del país, un sector que siempre la izquierda había reclamado como suyo.