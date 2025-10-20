Suscribirse

Expresidente César Gaviria celebró resultados del Partido Liberal en Consejos de Juventud

Se trata de la colectividad que más respaldo logró en la jornada.

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 4:21 p. m.
César Gaviria
El expresidente César Gaviria es el líder del Partido Liberal. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, exaltó que la colectividad que representa haya sido la que más logró apoyos en las elecciones a Consejos de Juventud que se llevó a cabo este domingo, 19 de octubre.

El partido logró a nivel nacional 147.000 votos, seguido del Partido Conservador con 98.000 y el Centro Democrático con 84.000 votos.

“Muy satisfecho de ver que el trabajo de estos años y el deseo que tiene la inmensa cantidad de jóvenes liberales por incorporarse a las tareas del partido, haya producido un resultado tan satisfactorio”, aseguró el exmandatario.

Garivia afirmó que confía en que esta votación represente una respuesta al Gobierno, que según él, no tuvo la capacidad de competir en estas elecciones para representar a los jóvenes del país, un sector que siempre la izquierda había reclamado como suyo.

“Vamos a trabajar duro, vamos a hacer que esto sea un puntal para las elecciones que vienen y a tratar de propiciar que el Partido Liberal sí represente las necesidades de los más desvalidos, de los más pobres, de los más humildes de nuestra sociedad que de alguna manera les generaron enormes expectativas que solo han sido frustradas”, cuestionó el líder del Partido Liberal.

