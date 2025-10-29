Confidenciales

Expresidente César Gaviria se reunirá con Álvaro Uribe en Medellín: estos son los detalles del encuentro

Los exmandatarios conversarán sobre la posibilidad de unir fuerzas de cara al 2026.

29 de octubre de 2025, 10:43 a. m.