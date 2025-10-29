Confidenciales
Expresidente César Gaviria se reunirá con Álvaro Uribe en Medellín: estos son los detalles del encuentro
Los exmandatarios conversarán sobre la posibilidad de unir fuerzas de cara al 2026.
Este miércoles, 29 de octubre, los expresidentes César Gaviria, líder del Partido Liberal, y Álvaro Uribe, del Centro Democrático, se reunirán en Medellín de forma presencial para conversar sobre posibles alianzas para 2026.
El encuentro se dará en medio de un homenaje que le harán un grupo de empresarios a Gaviria y allí estará Uribe para conversar. La cita fue confirmada por el líder del liberalismo en medio del lanzamiento de su libro Entrelazados en el Club El Nogal en Bogotá.
Se trata de la tercera reunión en el mes entre ambos expresidentes, a pesar de las anteriores fueron virtuales, por lo que este será el primer encuentro presencial entre ambos recientemente.
Un tema clave será lo que sucederá en las elecciones presidenciales y al Congreso en el 2026.
La más reciente reunión fue el pasado miércoles vía Zoom, en la que estuvieron el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, y también asistió Simón Gaviria, hijo del exmandatario.
Una de las posibilidades que se conversó es que se pueda hacer una coalición de cara a las presidenciales, por lo que se estaría hablando de los mecanismos para lograrlo y se incluirían más sectores, la única condición es que no tengan que ver con el presidente Petro.