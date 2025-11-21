Ingrid Betancourt revela detalles de la pelea de Jhon Frank Pinchao con Levy Rincón: “Se vino como una fiera, pero no contaba con Jhon”

La exdirigente política Ingrid Betancourt habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo luego de anunciar su lista al Congreso de la República, con ella a la cabeza, y con personas como Jhon Frank Pinchao, subintendente de la policía recordado en el país porque se fugó del secuestro al que lo sometieron guerrilleros de las Farc durante ocho años.

En el marco de la entrevista que concedió a El Debate, de SEMANA, Betancourt contó detalles de la pelea que hubo en un restaurante entre Jhon Frank Pinchao y el influencer petrista Levy Rincón, siempre controversial por recurrir a los insultos de alto calibre en las redes sociales para debatir.

“Nosotros acabábamos de lanzar la rueda de prensa donde estaba toda la selección antipetro y ya cuando todo el mundo se fue, nos fuimos a almorzar a las 4 de la tarde, es decir, ya bien tarde, a un restaurante ahí cerquita, un sitio muy tranquilo, muy decente, es decir, realmente como uno quiere para relajarse”, contó Betancourt.

“Había unas parejas, todo el mundo bien. Y nosotros estábamos comenzando a pedir y de pronto oigo una voz ahí gritando, entonces me volteé a ver qué es y veo un energúmeno, pero de verdad, un tipo desencajado que me gritaba cosas y me gritaba y yo como que ni entendía lo que me estaba diciendo. Entonces yo como que le paraba bola a saber que que era lo que me quería decir y no sabía si era a mí o a los de atrás. Hasta que de pronto me doy cuenta que es que me está insultando, pero bravo", agregó Betancourt, quien estuvo plagiada por las Farc desde el 23 de febrero de 2002 hasta el 2 de julio de 2008, cuando tuvo lugar la llamada Operación Jaque.

“Entonces, yo me quedo quieta. Jhon Frank Pinchao está al lado mío. Ahora, ustedes saben que yo con Jhon Frank tenemos una historia de muchos, muchos años de sufrimiento juntos. Y cuando estábamos en cautiverio, nos tocó defendernos y protegernos a todos con todos. Él muchas veces salió a protegerme contra tipos, pero dementes, es decir, yo pienso, por ejemplo, en este momento en una persona como como Gafas, que fue uno de los que se capturó en la Operación Jaque. Gafas era un hombre sádico, total decir, un demonio encarnado. Y Pinchao tenía la valentía cuando se le iba la mano, que se le iba muy frecuentemente a este señor, de defenderme. Y a costa de que a él lo castigaran y a él lo maltrataran. Es decir, un valiente, es un héroe, tanto que se voló y lo logró”, agregó.

“Entonces, estamos los dos ahí sentados. Pinchao se levanta, muy formal como es él, ¿no?, porque él es muy muy tranquilo, muy controlado, muy pausado y se va y se acerca y le dice: ‘Mira, yo creo que tú estás equivocado, no digas eso, tú no sabes quién es ella’

“Unas patanerías, unas cosas. Y yo no sabía quién era es señor. No tenía ni idea. Él se fue caminando con él hacia la salida. Y yo ya no los vi más. Y Jhon Frank vuelve y se sienta y le digo: ‘Pinchao gracias por haberme defendido’. Y me dijo: “Me tocó pegarle un cabezazo a este señor porque me insultó feísimo, me dijo cosas muy, muy feas contra ti. Entonces yo le dije, ‘Ay, Dios mío, ¿pero qué pasó, estás lastimado?’ Me dijo: ‘No, no, yo estoy bien’“.

Luego de eso, dijo Ingrid Betancourt, Levy Rincón regresó al restaurante. “Y se devuelve este señor. Pero ahí sí como una fiera, entonces ya esto fue a otra etapa, lo sacaron del restaurante, el tipo insultando con una violencia muy, muy, muy fea, gritándole a la gente que está ahí”, prosiguió.

“Entonces, claro, cuando a mí me dicen que es Levy Rincón yo no tenía ni idea quién era. Entonces comienzo a buscar y me doy cuenta que el día anterior, mucho antes de esto, el señor ya había comenzado a sacar unos comentarios soeces, ofensivos, degradantes contra mí, personalmente contra mí, yo no lo conozco. Entonces, de pronto, yo pienso que él seguramente - de casualidad coincidimos en el mismo lugar a la misma hora - dijo: ‘Esta es mi oportunidad para hacer la noticia. Voy a armar aquí un bochinche, con eso yo lo saco en mis redes y esto va a ser sensacional y eso fue lo que él hizo’. Entonces, no contaba con Jhon Frank Pinchao”.

Posterior a la pelea, Pinchao recordó que estuvo en poder de las Farc desde el primero de noviembre de 1998 hasta el 27 de abril de 2007, soportando todo tipo de tratos, torturas, humillaciones, para ahora tener que soportar a un influencer que se nutre del insulto.

Rincón, fiel a su estilo, ha publicado mensajes en X llenos de insultos y ha encontrado en Betancourt respuestas. “El señor John Frank Pinchao que se encontraba con @IBetancourtCol y que es subintendente retirado de la Policía me pegó un cabezazo por la espalda en el restaurante Cosete en Salitre de Bogotá. Está en la lista al senado por el partido Oxígeno de la misma Ingrid Betancourt Tengo las pruebas y el video".

“Con esa misma violencia suya nos humillaban las FARC. Ud es un secuaz de secuestradores. Nunca les tuvimos miedo a ellos, y menos a usted”, le respondió Betancourt y Pinchao a través de X.

Con esa misma violencia suya nos humillaban las FARC. Ud es un secuaz de secuestradores. Nunca les tuvimos miedo a ellos, y menos a usted. pic.twitter.com/dTsPlHgLx2 — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) November 20, 2025

“Este cagón que me pegó por la espalda fue el mismo que se arrodilló y les entregó las armas del ejército a las FARC mientras sus amigos combatían como hombres de verdad. ¡Cagón es cagón y será cagón toda la vida!“, dijo Rincón.

“El señor @LevyRincon vive diciéndole “PARACO” a todo el que no está de acuerdo con él. Actúa igual que la guerrilla en las veredas: si no están con ellos, los campesinos son “PARACOS”. Ahora posa de mártir porque le dicen guerrillero. No niegue sus vínculos ideológicos. Secuaz", le respondieron.

El señor @LevyRincon vive diciéndole “PARACO” a todo el que no está de acuerdo con él. Actúa igual que la guerrilla en las veredas: si no están con ellos, los campesinos son “PARACOS”. Ahora posa de mártir porque le dicen guerrillero. No niegue sus vínculos ideológicos. Secuaz. https://t.co/HGmNSj7mCf pic.twitter.com/ATnUAFLekG — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) November 21, 2025