Ingrid Betancourt vaticina en vivo lo que pasaría si Iván Cepeda gana la Presidencia: “No quiero que Colombia llegue allá”

Ingrid Betancourt, líder del Partido Oxígeno, destapó recientemente la “selección antipetro”, con los 20 candidatos que aspiran al Senado de la República. Mientras tanto, la excandidata presidencial no pierde de vista al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.

Precisamente, Ingrid Betancourt habló en El Debate de SEMANA y fue enfática en decir qué pasaría en Colombia si Cepeda, el precandidato del partido del Gobierno, llega a la Casa de Nariño el próximo año.

De entrada, Betancourt aseguró que Cepeda es “derrotable” en las elecciones presidenciales del próximo año. Además, le recordó al senador del petrismo sus fotos con exintegrantes de las Farc.

“Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, cuando uno ve que Iván, sus amigos son la gente de las Farc. Es decir, todas las fotos que hay de él son con personas que le han hecho mucho daño al país. Entonces yo creo que apoyar a Iván Cepeda es correr el riesgo de caer en esa dictadura comunista y los colombianos tenemos que mirar hacia Venezuela”, dijo Betancourt en El Debate.

Por lo tanto, la excandidata presidencial fue enfática en decir que ella “no quiere que Colombia llegue allá”.

“Y por eso la selección antipetro, porque queremos evitar este drama. Hemos vivido muchos dramas, pero siempre la ciudadanía nos ha sacado adelante. Así que yo confío en los ciudadanos; ellos son los que han hecho que Colombia no se desbarate, ellos son los que están viviendo mejor que antes con su propio esfuerzo, y a pesar de todas las talanqueras que han puesto el Gobierno y los políticos que nos han robado todo, seguimos para adelante. Entonces es con ellos, de la mano del ciudadano, que vamos a salvar a Colombia”, agregó Betancourt.

En El Debate de SEMANA, Betancourt también manifestó que los colombianos se deben organizar para que “no nos hagan un nuevo fraude”.

El Debate, Yesid Lancheros director de Semana, entrevista a Ingrid Betancourt. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Fue más allá. Afirmó que si el petrismo gana las elecciones de 2026 “es por fraude”.

“En esta consulta que ellos tuvieron, ya pudimos ver que hay un manto de dudas sobre esos resultados, porque a las dos de la tarde hay 400.000 personas que habían votado. Cuando se termina el día de la votación, hay dos millones y medio. Es decir, matemáticamente, físicamente, es imposible”, destacó.

Por otra parte, la líder del Partido Oxígeno no dudó en advertir en El Debate que se deben cuidar las votaciones del próximo año en zonas donde hacen presencia grupos guerrilleros.