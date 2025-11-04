Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, habló en SEMANA acerca de la realidad que vive el departamento y de los desafíos a los que se ha tenido que enfrentar desde que llegó al cargo.

Entre otras cosas, la funcionaria se refirió a lo complejo que ha sido trabajar de la mano del Gobierno del presidente Gustavo Petro, tal y como también han dicho otros mandatarios locales. Cortés contó que nunca ha sido invitada para tomarse un tinto con el jefe de Estado para hablar de los temas importantes de la región.

“Yo soy de esos gobernadores a los que invitaron en la segunda cochada; nos invitaron y nos estigmatizaron. Cada vez que la gobernadora se para, dicen que estoy en contra de este Gobierno, pero yo no soy enemiga de nadie”, comentó.

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La mandataria departamental recordó que en la cumbre de gobernadores el presidente habló, pero no escuchó lo que le querían decir. “Él no volvió a estas cumbres”, señaló.

Por lo mismo, aprovechó para enviarle un dardo al mandatario colombiano por, según ella, lo olvidado que tiene al departamento. “Usted le incumplió a la Colombia profunda, a más de siete departamentos y abandonó a la región, no la ha ayudado”, dijo.

“Yo todavía soy optimista y espero que en estos meses que quedan de Gobierno pueda llegar con soluciones concretas a toda la región. (…) Aquí no habla la gobernadora, habla la vocera de siete departamentos que le claman al Gobierno que haya inversión”, agregó.

En ese sentido, le pidió ayuda para que las vías que conectan la región funcionen de la mejor manera, ya que ellos se encargan de los demás problemas que hay y que afectan a la población.

“Estamos haciendo muchas cosas, pero solamente con que nos deje desarrollarnos, yo creo que avanzamos muchísimo con esta región”, complementó.

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta; Alexander Baquero Sanabria, alcalde de Villavicencio y Yesid Lancheros, Director general de SEMANA. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, aseguró que tampoco ha tenido la oportunidad de tomarse un tinto con Petro. De hecho, sostuvo que solo le ha estrechado la mano al presidente en una ocasión.

Por lo mismo, dejó en claro que nunca le ha podido hablar sobre las propuestas que tiene para sacar a la ciudad adelante. “Nunca he sido invitado”, señaló.

“Presidente Petro, quiero decirle que terminando su periodo está en deuda con los Llanos Orientales”, comentó.

En la misma línea de la gobernadora, expresó que lo primordial debería ser arreglar la vía para que haya una buena conexión en la región. “Eso nos cambia las oportunidades, nos brinda tranquilidad a todos”, señaló.

“En temas de seguridad está en deuda con el país. Es preocupante mirar cómo se dispararon los grupos al margen de la ley; hacía años que en el Meta no había municipios que generaran miedo al visitarlos”, complementó.