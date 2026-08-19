Más allá del gas: así respondió Gases de Occidente al terremoto en Cauca y el Valle del Cauca

El sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia no dejó ajena a ninguna entidad con incidencia en las zonas más afectadas. Gases de Occidente puso en marcha un plan de contingencia para atender las situaciones derivadas del movimiento telúrico y mantener la operación de su sistema de distribución de gas natural.

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La empresa informó que su respuesta se desarrolla en el Valle del Cauca y el norte del Cauca, territorios donde atiende a más de 1.430.000 personas. Como parte del dispositivo desplegado tras la emergencia, habilitó un centro de control alterno para realizar seguimiento permanente a la operación y a la infraestructura, además de participar de manera continua en el Puesto de Mando Unificado (PMU) dispuesto por el Gobierno nacional.

La compañía realizó el despliegue de más de 100 técnicos, profesionales y contratistas que fueron distribuidos en diferentes puntos del Valle y el norte del Cauca para realizar inspecciones, verificaciones en campo y atender los reportes relacionados con la emergencia. Durante la contingencia, el equipo ha atendido y solucionado más de 300 incidentes.

Gases de Occidente dispuso una red de gas virtual para realizar todo el transporte desde Buga hacia los municipios de Cauca y el Valle del Cauca. Foto: Instagram @gdo.oficial_

Las inspecciones realizadas sobre la infraestructura permitieron establecer que no existen afectaciones que comprometieran la seguridad de la operación ni la continuidad del servicio a nivel general, pero dejaron claro que se adelantarán cortes breves en zonas que requieran una atención rápida y eficaz para dar un servicio seguro.

Sin embargo, es vital identificar y reportar a la mayor brevedad cualquier situación en el inmueble, ya sean olores o tubos en mal estado. Para ello, la entidad habilitó canales adicionales para recibir reportes relacionados con la emergencia, poniendo a disposición el número 310 496 4649 y el WhatsApp 315 665 8536.

Sumada a la gestión de la prestación del servicio, Gases de Occidente brindó una ayuda directa a la población. Se han recolectado más de 350 kg de alimentos y se ha incentivado la donación de insumos y sangre para apoyar a los damnificados del sismo.

La ayuda también llegó a los colaboradores del Hospital Isaías Duarte, quienes han mantenido sus labores durante extensas jornadas para continuar atendiendo a los pacientes, incluso dejando en pausa el tiempo con sus familias.

Como muestra de apoyo, Gases de Occidente, a través de su programa Granito de Arena y sus voluntarios, les brindó un almuerzo acompañado de un mensaje de solidaridad y respaldo.

La institución hospitalaria destacó el acompañamiento recibido por parte de la entidad pública y reconoció la labor del personal médico, que continúa trabajando para garantizar la atención de los pacientes.