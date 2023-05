Estos son los municipios de Valle y Cauca donde llegará el gas natural este viernes

No es corta la lista de municipios que vuelven a tener el hidrocarburo.

Gases de Occidente, la empresa que suministra el gas en el Valle del Cauca y Cauca, confirmó este jueves que el servicio empezaría a restablecerse.

Y así sucedió en Cali. No obstante, hay una lista, que no es corta, de municipios a donde aún no ha llegado el gas domiciliario, por lo cual los habitantes empiezan a preguntarse cuándo será su turno en el restablecimiento del servicio.

La empresa respondió a esta inquietud en un comunicado en el que indica que “de forma gradual” retornará el gas a los municipios afectados.

La fecha del regreso es este viernes, 26 de mayo. No hay hora exacta para la normalización del servicio. En ese sentido, los usuarios deben estar atentos en el transcurso del día.

El gas natural es esencial para la cocción de alimentos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los municipios que, de nuevo, tendrán gas domiciliario en las próximas horas son:

Palmira

Yumbo

Buga

Caicedonia

Cartago

Sevilla

Tuluá

Buenaventura

Candelaria

Jamundí

Padilla

Corinto

Miranda

Gases de Occidente anunciaría este sábado el regreso del gas a más municipios del Valle del Cauca y Cauca.

Son 13 los municipios que volverán a tener gas este viernes. - Foto: posteriori/Getty Images

En cuanto regrese el servicio de gas a los hogares de los municipios, los usuarios deben seguir una serie de recomendaciones emitidas por Gases de Occidente:

Verifique que las válvulas del centro de medición (ubicado afuera de la vivienda), la red interna (llaves amarillas ubicadas dentro de la vivienda) y los gasodomésticos (estufa, calentador y otros) estén completamente cerradas.

Abra lentamente la válvula del centro de medición (llave amarilla ubicada al lado del contador de gas afuera de la vivienda).

Abra lentamente las válvulas de la red interna (llaves amarillas ubicadas dentro de la vivienda).

Abra la perilla de un gasodoméstico y deje salir gas por unos segundos y ciérrela. Esta operación se realiza para purgar la tubería.

Al realizar este procedimiento, su casa debe contar con una adecuada ventilación: abra puertas y ventanas para que circule el aire.

Como medida de seguridad, repita la operación con el resto de los gasodomésticos.

Encienda los gasodomésticos y verifique si la llama está estable. Si alguno no enciende, repita el proceso.

El regreso del gas natural inició este jueves. - Foto: Getty Images

Adicionalmente, la empresa aconsejó a sus usuarios comunicarse con sus líneas de atención al cliente 6024187300 o 018000528888, y con la línea de emergencia 164 en caso de tener alguna inquietud.

Es importante acatar las recomendaciones de la empresa que suministra el hidrocarburo, pues en Cali, donde el gas domiciliario regresó este jueves, se registraron 16 emergencias causadas, al parecer, por malos manejos de las válvulas. En la mitad de los casos hubo fugas de gas, mientras que en la otra mitad se registraron incendios estructurales.