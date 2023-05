El Negro, famoso influencer de Cali, no se varó ante la falta de gas y enseñó a hacer una estufa con latas

En los últimos días, el país ha sido testigo de una crisis de gas, especialmente en el centro occidente del país lo que afectó directa y cruelmente a las familias y no solo eso, sino que también afectó al comercio, ya que gran parte de la economía de esa zona del mismo se mueve con gas, pues se trata de restaurantes.

El Negro hizo una estufa sin gas en Cali - Foto: fotograma 0.6 instagram @negroestaclaro

Sin embargo, en Colombia como bien reza el dicho ‘plata no tenemos, pero mala vida no nos damos’. Ese es el mejor ejemplo de la situación, pues ‘gas no tenemos, pero por comida no nos varamos’. Debido a que la creatividad de las familias colombianas salió a flote gracias a este difícil momento que atraviesan.

Es así como el reconocido influencer de Cali, el negro, compartió en su cuenta de Instagram una ingeniosa manera de tener fuego sin necesidad de electricidad o gas. Para ello, utilizó una lata (bien sea de sardinas, atún, gaseosa, cerveza o cualquier otro producto), aserrín (pero también podría utilizarse, por ejemplo, papel en pedazos) y alcohol.

Estufa sin gas - Foto: fotograma 0.14 instagram @negroestaclaro

En el video se observa cómo el joven corta la mitad de la lata, allí agrega el aserrín y también pone el alcohol. Finalmente, enciende el aserrín y se forma rápidamente un fogón que puede ser utilizado para cocinar. El influenciador muestra en su video cómo pone a calentar una sartén sobre el mismo y allí frita un par de huevos.

Sin embargo, es importante anotar en este punto, que para hacer este tipo de fogones caseros se debe ser muy cuidadoso, ya que se puede ocasionar algún incendio o quemar alguna otra cosa e incluso el mismo cuerpo puede resultar con algún tipo de quemaduras, si esto se hace de manera irresponsable o si se deja sin supervisión.

Por ello, es importante ser muy atento, estar muy pendiente, evitar que los niños metan sus manos o entren en contacto con el fuego, así como si la llama es muy grande, entonces lo ideal es hacerlo en un espacio abierto, que podría ser una terraza o una azotea e incluso en el andén para evitar alguna tragedia.

Servicio de gas estaría próximo a ser restablecido en Cali y Eje Cafetero

De otro lado, el servicio de gas domiciliario podría regresar más pronto de lo esperado. La Transportadora de Gas Internacional (TGI), encargada de los arreglos en el sector Cerro Bravo, en Tolima, que causaron la suspensión, daría luz verde en las próximas horas.

Los Caleños se encuentran desesperados por el inminente corte de gas que tendrá la ciudad a partir de hoy. Transporte y comercio serian los más afectados con esta nueva crisis de combustible. - Foto: GIANCARLO MANZANO / Q'HUBO

TGI inició los arreglos en esa zona del país el lunes 22 de mayo debido a las anomalías térmicas encontradas en una tubería. Inicialmente, se preveía que las obras tardarían nueve días en ser entregadas, pero este jueves se conoció que el servicio retornaría antes de lo previsto.

El día estimado para el restablecimiento del servicio es este mismo jueves en horas de la noche. Aproximadamente a las 9:00 p. m. el hidrocarburo volvería a suministrarse, de forma gradual, en los departamentos afectados del suroccidente y Eje Cafetero. Los beneficiados de este primer suministro serían los hogares.

Luego, en un plazo de 24 horas, es decir, este viernes en la mañana, el servicio de gas llegaría al sector comercial, y en un lapso de 48 horas, o sea el sábado, llegaría al sector industrial. Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas y Quindío tomarían un respiro con el regreso del hidrocarburo.