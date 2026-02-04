Finanzas

Cómo consultar si tiene giros pendientes de Renta Ciudadana usando su cédula

Esto es lo que debe saber sobre el subsidio, que se entrega por ciclos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 6:30 p. m.
Renta Ciudadana en Colombia: esto es lo que debe saber sobre el giro del subsidio.
Renta Ciudadana en Colombia: esto es lo que debe saber sobre el giro del subsidio. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: (Prosperidad Social)
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Consumo inteligente

Renta Ciudadana en Colombia: así será el último pago del año y los nuevos montos para 2025.

Cómo consultar si tiene giros pendientes de Renta Ciudadana usando su cédula

Datacrédito - Deudas - Persona en Banco - Créditos - Bancos

Qué opciones reales existen para que los reportados accedan a un crédito en 2026

Suministrada por DataCrédito Experian

Datacrédito entrega nueva información a sus reportados: tendrán oportunidad de saldar sus deudas

Taxi, taxista

Viajar al aeropuerto de Rionegro será más caro: estas son las nuevas tarifas

Tres situaciones destacan como los principales puntos de quiebre emocional, según la IA.

Por querer ayudar en su barrio le podrían sacar dura multa: ley castiga esta popular práctica

Subsidios en Colombia: nuevo requisito de Prosperidad Social obligará a beneficiarios a tener cuentas bancarias.

Colombia Mayor 2026: fechas de pago confirmadas del subsidio y consulta para beneficiarios

Herencia

Herencias en Colombia: cuándo el cónyuge puede quedarse con todo

Una mujer pone su equipaje de mano en el compartimiento del avión

Buena noticia para los viajeros de Avianca: tarifas de bajo costo permitirán un beneficio. Esta es la novedad

El Departamento de Prosperidad Social anunció un nuevo ciclo de transferencias. Los pagos inician durante los últimos días de septiembre.

Cambios en beneficio para más de 700.000 personas; así quedan los nuevos pagos y quiénes dejan de recibirlo

Volatilidad dólar

Cómo se está moviendo el dólar en las casas de cambio este fin de semana: precio para este sábado 31 de enero

Noticias Destacadas