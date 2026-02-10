Finanzas

Así podrá liquidar sus vacaciones con el salario mínimo del 2026; empleados deben conocer las normativas

Las normas señalan las disposiciones para disfrutar del beneficio laboral.

Manuel Santiago Sánchez González

10 de febrero de 2026, 4:51 p. m.
Los trabajadores del país tienen derecho a sus vacaciones.
Los trabajadores del país tienen derecho a sus vacaciones.

Con el inicio de un nuevo mes, las personas empiezan a cumplir el tiempo necesario para solicitar los periodos vacacionales; los mismos les dan la oportunidad de poder disfrutar de un periodo libre para disfrutar de la familia y desconectar de la rutina laboral.

Una de las principales preguntas que se hacen los empleados del país es sobre cómo se realiza la liquidación de las vacaciones; lo primero que se debe tener a mano es el salario que tenga al momento de solicitar las mismas.

“El año laboral tiene 360 días, conformado por 12 meses de 30 días, y para calcular la provisión de las vacaciones se divide entre 720 días, porque ese es el doble de 360 días, lo que permite determinar el medio mes (15 días) de vacaciones por cada año de trabajo”, señala el portal Gerencie.

Conozca cómo liquidar sus vacaciones. Foto: 123RF

Si un empleado gana el salario mínimo con el auxilio de transporte, deberá multiplicar los 2.000.000 de pesos que recibe por 360 días y dividir esa cifra por 720. De esta manera podrá contar con la liquidación de sus vacaciones.

Hay que señalar que, en caso de que los trabajadores no reciban el pago de su salario y que las vacaciones no cumplan con las especificaciones que contempla la ley, las personas podrán iniciar un proceso en el Ministerio del Trabajo, el cual es el encargado de vigilar el cumplimiento de las normas.

“Durante el periodo de vacaciones, el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirán para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario en horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan”, señalan las normas del Código Sustantivo del Trabajador.

Playa Moñitos, Córdoba – un lugar tranquilo frente al mar.
Los empleados podrán disfrutar sus vacaciones de manera libre. Foto: Santiago Álvarez - stock.adobe.com

¿Qué otros factores debe tener en cuenta a la hora de solicitar sus vacaciones?

  • Uno de los factores que debe tener a la hora de pedir sus vacaciones es contar con el permiso de sus jefes directos.
  • Debe conocer el día que dan inicio sus vacaciones y la fecha en la cual debe reintegrarse al trabajo.
  • En el caso de que sufra alguna complicación médica que le otorgue días de incapacidad, deberá informar a la empresa.

