Los seguros para las mascotas ganan espacio en el gasto de los hogares colombianos

En Colombia, más del 60% de los hogares tienen al menos una mascota de acuerdo con cifras del DANE. Sin embargo, menos del 3% de esos animales cuenta con un seguro, lo que refleja un sector con gran potencial de crecimiento en el país.

La demanda de este tipo de productos no solo pasa por la parte emocional, sino también la económica. Accidentes que sean derivados del contacto con las mascotas pueden generar gastos que superan hasta 3 o 4 millones de pesos entre tratamientos médicos, conciliaciones y atenciones veterinarias, lo que representa un impacto considerable en la economía de los hogares.

La póliza no se limita a gastos médicos. Incluye asistencia exequial para la mascota (retiro, cremación, recordatorio y certificado), hotel en caso de enfermedad o viaje del dueño, controles médicos preventivos sin periodo de carencia, asesoría jurídica telefónica y atención veterinaria a domicilio. | Foto: adobe stock

Teniendo en cuenta esto, la Aseguradora Solidaria de Colombia esta comenzando a diversificar su oferta con pólizas que incluyen coberturas integrales: desde atención veterinaria, gastos funerarios y asistencia jurídica, hasta la protección del patrimonio de los propietarios frente a daños ocasionados por sus animales.

El mercado de seguros para mascotas en América Latina alcanzó los 285 millones de dólares en 2024 y se estima que supere los 430 millones para 2034, según cifras de Global Market Insights. En Europa este tipo de protección es considerado esencial, lo que marca un camino que podría seguir Colombia en los próximos años.