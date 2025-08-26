Positiva Compañía de Seguros: acción por la inclusión financiera

Uno de los grandes retos pendientes del sistema financiero es ampliar el acceso para las poblaciones con menores recursos económicos del país. Cerrar esa brecha es el objetivo de Positiva, una de las principales aseguradoras de Colombia.

A través de seguros inclusivos como renta por hospitalización y seguro de vida, más de 30.000 artesanos han accedido por primera vez a productos que les brindan protección económica y respaldo para sus familias.

En este video, Gabriela Lizarazo, gerente de Abastecimiento Estratégico, explica cómo desde Positiva han trabajado por llevar resiliencia y bienestar a comunidades excluidas del sistema financiero.