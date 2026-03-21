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Atentado contra Miguel Uribe Turbay iba a ser en otro punto de Bogotá: “Tocó cancelar la logística, hay mucho visaje por aquí”

SEMANA reveló la confesión de Simeone Pérez Marroquín, quien aseguró que ya existía un plan previo para atentar contra el senador en otra zona de la ciudad.

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Redacción Nación
21 de marzo de 2026, 5:33 p. m.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay se iba a planear en el barrio Villa Amalia, en Engativá, pero el entonces precandidato presidencial no llegó a ese lugar, según confesó El Viejo.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay se iba a planear en el barrio Villa Amalia, en Engativá, pero el entonces precandidato presidencial no llegó a ese lugar, según confesó El Viejo. Foto: Suministrada a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios

Las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay dieron un giro significativo tras conocerse nuevos detalles sobre lo ocurrido en junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. El caso sigue sumando elementos clave que buscan esclarecer tanto a los responsables como la planeación del crimen.

Exclusivo: la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

Uno de los puntos más relevantes surgió tras la declaración de Simeone Pérez Marroquín, quien fue condenado a 22 años de prisión por coordinar el atentado contra el entonces senador y precandidato presidencial del partido Centro Democrático. Según su confesión, la estructura armada conocida como Segunda Marquetalia habría estado detrás del asesinato.

Ante este panorama, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, antes del ataque en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, ya existía un plan previo para atentar contra el dirigente político en otra zona de la ciudad, específicamente en un barrio de Engativá.

A Miguel Uribe Turbay le dispararon en la cabeza y en la pierna durante un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá.
A Miguel Uribe Turbay le dispararon en la cabeza y en la pierna. Foto: Suministradas a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios.

Kendry me llama nuevamente y me cita por Suba Rincón, y me dice que el senador se iba a presentar en otro lado, en un barrio que se llama Villa Amalia, entonces que tocaba estar pendientes (…) Yo le digo a Chipi: ‘Hermano, muévase para tal lado, busque eso, que era como un salón comunal’. Ese día, Katherine también participó; ella tenía el arma, la había recogido como cuatro días antes de los hechos”, contó alias el Viejo a las autoridades, en el testimonio conocido en exclusiva por SEMANA.

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La Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel.
La Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel. Foto: AFP

Kendry Téllez Álvarez, exintegrante de las extintas Farc y posteriormente vinculado a la Segunda Marquetalia, habría sido quien dio la orden de ejecutar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Además, fue el encargado de presentar a Simeone Pérez Marroquín y a Élder José Arteaga Hernández, este último señalado de reclutar al menor de edad que disparó contra el entonces senador en el parque de Modelia, en Bogotá.

De acuerdo con declaraciones de Pérez Marroquín a la Fiscalía, inicialmente se había planeado un atentado en el barrio Villa Amalia, pero la acción no se llevó a cabo porque el candidato no asistió al lugar.

Este es alias Yako, de la Segunda Marquetalia, quien participó en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; estaría en Venezuela

“Esa vuelta se iba a hacer en el barrio Villa Amalia, pero no hubo nada porque ese día no se presentó el candidato, entonces tocó cancelar la logística y Katherine se llevó el arma para la casa (…) Fue el mismo Chipi el que me lo informó y me dijo: ‘Hermano, hay mucho visaje por aquí, el senador no llegó, eso quedó en stand-by’”.

Finalmente, según el relato de alias el Viejo, el atentado se concretó en el parque El Golfito, donde se perpetró el asesinato de Miguel Uribe Turbay en junio de 2025.