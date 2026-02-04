Empresas

Empresarios, nerviosos con información que les está pidiendo SuperIndustria. “¿Para qué será?”, se preguntan

Les preguntan sobre precios, ganancias y la incorporación del dólar en sus costos.

Redacción Economía
4 de febrero de 2026, 2:42 p. m.
Cielo Rusinque, ministra de Comercio, Industria y Turismo.
Cielo Rusinque, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por el momento, para los empresarios es un misterioe. Muchos están recibiendo un extenso documento de la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC, en el que les solicitan un compendio de información que, según dicen algunos, antes no les había sido solicitado.

Se trata de una especie de indagatoria que hace la autoridad que controla el tema de las sociedades empresariales en el país. El cuestionario implica responder sobre las estrategias que utilizan para fijar precios. Esto ha llevado a algunos a pensar que la petición de información estaría encaminada a controlar que no se haga especulación.

Hay que enfatizar en que algunos contadores que se encargan de trámites empresariales dicen que hay preguntas que habitualmente les formula la SIC a las empresas, por ejemplo, lo referente a política de fijación de precios y márgenes de ganancia.

La ley que establece normas sobre las encuestas políticas generó críticas por parte de las empresas.
Empresarios están siendo consultados por la SIC. Foto: El País

En la generalidad de las preguntas se evidencia una búsqueda de información acerca de cómo es la estructura de costos de la producción y cómo la trasladan al consumidor.

La SIC les está preguntando a los empresarios si cuando tienen inventarios de mercancías utilizan esa situación para promover mejores precios al comprador, es decir, si la disponibilidad de productos incide en lo que le cobran efectivamente al ciudadano, lo que configuraría el esquema de oferta y demanda como derrotero.

La SIC indaga a empresarios sobre cómo manejan los precios cuando tienen inventarios y hay algún cambio que podría incidir en los costos que le trasladan al consumidor. Foto: montaje con Cortesía - Presidencia de la República / GETTY

El dólar también juega

Teniendo en cuenta que llevamos una larga temporada con el peso fuerte frente al dólar, lo que implica que la tasa de cambio está en niveles bajos en comparación con otros periodos, la SIC también pregunta sobre este tema.

Principalmente, lo que intenta establecer la Superintendencia es el efecto en el precio de la compra de insumos importados para producir las mercancías que salen finalmente al comercio.

