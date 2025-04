Lucho Herrera regresó y dijo: “ En mi consciencia yo sé que no he cometido ningún delito . He sido víctima de muchas cosas, de secuestros y toda esa vaina”.

Esto dijo Lucho Herrera sobre la grave acusación

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales, ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte y, tras mi retiro del ciclismo profesional, me dediqué a trabajar de forma honesta”, completó.