Camino de Santiago: todo lo que tiene que saber antes de completar la ruta de peregrinación
Este recorrido cuenta con muchas variantes, que se podrán realizar según el gusto o nivel de la persona.
El Camino de Santiago, accesible en tren o avión, en pocas horas desde cualquier lugar de España, se consolida como un recorrido que toda persona debe hacer para reconectar consigo mismo a través del movimiento, la naturaleza y la historia.
Crece la popularidad de este recorrido. El año pasado, según datos de la Oficina del Peregrino, casi medio millón de peregrinos recogieron su Compostela, un 12% más que en 2023. Además, para este 2025 todo parece indicar que se batirá un nuevo récord, y es que en lo corrido de este año ya han completado esta ruta más de 318.000 personas y se espera que superen las 500.000.
Antes de que tome la decisión de embarcarse en esta aventura, es importante que tenga en cuenta varias recomendaciones previas. Estos son algunos consejos y recomendaciones para el Camino que ofrece la Xunta de Galicia.
De acuerdo a la información compartida por la web oficial del Camino, lo primero que debe realizar es organizar las etapas. El Camino cuenta con muchas variantes, que se podrán realizar según el gusto o nivel de la persona, adaptándolo a las capacidades físicas u objetivos personales. Otra recomendación antes de comenzar el trayecto es no olvidar los ejercicios de calentamiento y estiramiento muscular, prestando especial atención a los gemelos.
“Rodillas, tendones y pies son nuestros puntos débiles; esguinces o tendinitis, las lesiones más frecuentes, que deberás cuidar ya desde el principio (con algún analgésico para el dolor, pomadas antiinflamatorias, vendajes compresivos o masajes)“, señaló el portal oficial.
Calzado, mochila y alimentación
Otro elemento importante a tener en cuenta antes de realizar esta aventura es el calzado. Lo recomendado por el sitio oficial es que no sea nuevo y que ya esté adaptado al pie. Las botas trekking o de montaña, preferiblemente con suela dura, son las mejores opciones. Tampoco pueden faltas las sandalias para los momentos de descanso al terminar cada etapa.
Respecto a la mochila, esta “debe adaptarse al contorno de la espalda para que podamos mantener una postura corporal correcta”, indicaron. Los organizadores recomiendan no sobrecargarla la maleta, llevar lo necesario e imprescindible y no pasar de los 10 kg.
Esta es la mejor época para realizar este camino
El Camino de Santiago puede hacerse en cualquier momento del año, sin embargo, la mejor época es a inicios de septiembre. Durante este mes, el clima es agradable y los días aún son largos, evitando así el calor intenso del verano y el frío del invierno.