La ruta de Papá Noel vuelve a captar la atención global en esta Navidad.

Desde su partida hasta su paso por distintos continentes, el mítico personaje avanza huso horario tras huso horario, en un viaje seguido en tiempo real por niños y adultos que esperan su llegada como parte de una de las tradiciones más emblemáticas de estas fiestas.

9:25 Santa Claus avanza por Asia tras pasar por Oceanía

En este momento, Santa Claus acaba de sobrevolar Sapporo, la capital de la isla montañosa de Hokkaido, en el norte de Japón,según el seguimiento en tiempo real.

A esta hora, el recorrido navideño ya incluyó su paso por Fiyi y Nueva Zelanda, marcando el inicio de su tradicional travesía por distintos husos horarios del planeta.

10:15 Santa Claus pasa por China en su recorrido por el mundo

Papá Noel surca en estos momentos el cielo de Beijing, en China, como parte de su tradicional recorrido navideño alrededor del mundo.

Minutos antes, el mítico personaje sobrevoló Nagoya y Kanazawa, en Japón, y continuó su trayecto por el cielo de Corea del Sur, avanzando con rapidez por Asia.