El trineo de Santa está llegando a Colombia: siga en tiempo real el recorrido con la ubicación exacta

En la víspera de Navidad, la expectación crece en hogares de todo el mundo y también en Colombia, el trineo de Santa Claus avanza rápidamente en su tradicional viaje para repartir regalos.

Este año, la histórica tradición de seguimiento en vivo de Santa celebra permite que millones de familias pueden comprobar en tiempo real dónde se encuentra el emblemático personaje navideño mientras se acerca al territorio colombiano.

Una tradición global activada cada 24 de diciembre

Cada Nochebuena, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) pone en marcha su popular servicio de seguimiento de Santa, una tradición que data de mediados del siglo XX cuando una llamada equivocada iniciada por un niño se convirtió en una actividad festiva anual.

Hoy la organización ofrece mapas interactivos, soporte multilingüe y operadores en vivo para responder preguntas sobre la ubicación de Santa mientras entrega regalos alrededor del planeta.

“Los rastreadores podrán seguir el vuelo de Santa Claus hasta las 3:00 a. m. del 25 de diciembre llamando y escuchando nuestro sistema de Respuesta de Voz Interactiva o visitando nuestro sitio web”, señala NORAD.

🔴En vivo| Así avanza la ruta de Papa Noel por el mundo para celebrar la Navidad: llega a Ashgabat, Turkmenistán, en su travesía

Cómo seguir en tiempo real la llegada a Colombia

Los interesados en seguir paso a paso el viaje de Santa pueden ingresar al sitio oficial de seguimiento NORAD, disponible también en español con mapas interactivos que muestran la ubicación GPS del trineo, las paradas programadas y un contador de regalos entregados al momento, como también hacer seguimiento en canales como YouTube.

Además del sitio web, NORAD ofrece aplicaciones móviles para iOS y Android con alertas de geolocalización: al activar estas funciones, los usuarios pueden recibir notificaciones cuando Santa esté cerca.

Expectativa en Colombia: ¿a qué hora llegará Santa?

Mientras Santa continúa su recorrido por Jordania (3 p.m.), los colombianos pueden observar cómo en el mapa como el trineo se desplaza.

Aunque la hora exacta del paso por cada ciudad depende de la progresión del viaje, las actualizaciones en vivo permiten estimar con precisión el momento en que el trineo estará más cerca del país.

En las próximas horas, según el ritmo del trayecto global, se espera que Santa llegue al territorio colombiano, dando inicio a la entrega de regalos y aguinaldos en hogares de toda la nación.