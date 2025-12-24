Tecnología

El trineo de Santa está llegando a Colombia: siga en tiempo real el recorrido con la ubicación exacta

Familias colombianas pueden seguir el viaje de Santa Claus minuto a minuto.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

24 de diciembre de 2025, 8:02 p. m.
Herramientas digitales permiten conocer la ubicación exacta del recorrido de Santa.
Herramientas digitales permiten conocer la ubicación exacta del recorrido de Santa. Foto: noradsanta

En la víspera de Navidad, la expectación crece en hogares de todo el mundo y también en Colombia, el trineo de Santa Claus avanza rápidamente en su tradicional viaje para repartir regalos.

Este año, la histórica tradición de seguimiento en vivo de Santa celebra permite que millones de familias pueden comprobar en tiempo real dónde se encuentra el emblemático personaje navideño mientras se acerca al territorio colombiano.

Una tradición global activada cada 24 de diciembre

Cada Nochebuena, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) pone en marcha su popular servicio de seguimiento de Santa, una tradición que data de mediados del siglo XX cuando una llamada equivocada iniciada por un niño se convirtió en una actividad festiva anual.

Hoy la organización ofrece mapas interactivos, soporte multilingüe y operadores en vivo para responder preguntas sobre la ubicación de Santa mientras entrega regalos alrededor del planeta.

Tecnología

Las 3 canciones con ‘toque colombiano’ que “sí o sí se deben escuchar el 24 de diciembre”, según la IA

Tecnología

La verdad detrás del alto consumo energético de chatbots como ChatGPT: podría abastecer a una ciudad entera por meses

Tecnología

¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Esta es la alternativa segura que revoluciona el ‘streaming’ con contenido gratuito

Tecnología

Calendario astronómico 2026: estos son los eventos celestes más importantes del año, con eclipses y lluvias de meteoros

Tecnología

Las mejores frases divertidas de Navidad para hacer reír a la familia y amigas vía WhatsApp en la Nochebuena 2025

Tecnología

No es ciencia ficción: estas 6 ciudades ya viven en el futuro

Tecnología

Adiós al ecosistema cerrado: el iPhone será más compatible con relojes y audífonos de otras marcas

Noticias Estados Unidos

Así puede rastrear en tiempo real el trineo de Papá Noel en Nochebuena: plataformas para seguir su mágico recorrido

Noticias Estados Unidos

Remesas en Navidad 2025: cómo enviar más dinero a su familia desde EE. UU., sin perderlo en comisiones

Gente

Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó su última Navidad con el líder político y compartió emotivas fotos

“Los rastreadores podrán seguir el vuelo de Santa Claus hasta las 3:00 a. m. del 25 de diciembre llamando y escuchando nuestro sistema de Respuesta de Voz Interactiva o visitando nuestro sitio web”, señala NORAD.

🔴En vivo| Así avanza la ruta de Papa Noel por el mundo para celebrar la Navidad: llega a Ashgabat, Turkmenistán, en su travesía

Cómo seguir en tiempo real la llegada a Colombia

Los interesados en seguir paso a paso el viaje de Santa pueden ingresar al sitio oficial de seguimiento NORAD, disponible también en español con mapas interactivos que muestran la ubicación GPS del trineo, las paradas programadas y un contador de regalos entregados al momento, como también hacer seguimiento en canales como YouTube.

YouTube video iGqXpfwREMA thumbnail

Además del sitio web, NORAD ofrece aplicaciones móviles para iOS y Android con alertas de geolocalización: al activar estas funciones, los usuarios pueden recibir notificaciones cuando Santa esté cerca.

Las mejores frases divertidas de Navidad para hacer reír a la familia y amigas vía WhatsApp en la Nochebuena 2025

Expectativa en Colombia: ¿a qué hora llegará Santa?

Mientras Santa continúa su recorrido por Jordania (3 p.m.), los colombianos pueden observar cómo en el mapa como el trineo se desplaza.

Aunque la hora exacta del paso por cada ciudad depende de la progresión del viaje, las actualizaciones en vivo permiten estimar con precisión el momento en que el trineo estará más cerca del país.

En las próximas horas, según el ritmo del trayecto global, se espera que Santa llegue al territorio colombiano, dando inicio a la entrega de regalos y aguinaldos en hogares de toda la nación.

Mas de Tecnología

Entre villancicos y melodías decembrinas, la IA destaca tres canciones tropicales que transforman cualquier sala colombiana en pista de baile.

Las 3 canciones con ‘toque colombiano’ que “sí o sí se deben escuchar el 24 de diciembre”, según la IA

Ni los modelos más sofisticados han logrado enseñar una habilidad que nace de la experiencia.

La verdad detrás del alto consumo energético de chatbots como ChatGPT: podría abastecer a una ciudad entera por meses

Niños y adultos observan con emoción cómo el mapa señala el paso de Santa por sus ciudades.

El trineo de Santa está llegando a Colombia: siga en tiempo real el recorrido con la ubicación exacta

Un par de funciones del celular pueden ser las responsables de que la duplicación de pantalla se interrumpa.

¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Esta es la alternativa segura que revoluciona el ‘streaming’ con contenido gratuito

Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para el 2026.

Calendario astronómico 2026: estos son los eventos celestes más importantes del año, con eclipses y lluvias de meteoros

El humor breve se impone en los grupos de WhatsApp durante la celebración del 24 de diciembre.

Las mejores frases divertidas de Navidad para hacer reír a la familia y amigas vía WhatsApp en la Nochebuena 2025

latinoamerica

No es ciencia ficción: estas 6 ciudades ya viven en el futuro

iPhone de Apple (Getty)

Adiós al ecosistema cerrado: el iPhone será más compatible con relojes y audífonos de otras marcas

Un modelo de IA plantea nuevas hipótesis sobre un eventual choque en la Luna.

¿Existe peligro para la Tierra? La NASA advierte posible impacto de un asteroide del tamaño de un edificio

El router wifi puede verse afectados por algunos factores que son comunes en Navidad.

Si quiere evitar interferencias en la conexión a internet durante la noche de Navidad, aplique este sencillo ajuste en su router

Noticias Destacadas