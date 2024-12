Rawayana canceló gira en Venezuela por críticas de Nicolás Maduro, la banda se pronunció: “Nuestra música no es para dividir”

“A las mujeres de Venezuela se les dice dignidad, respeto y se les dice venezolanas, no son ‘venekas’”, dijo Maduro ante una multitud.

Muchos venezolanos han adoptado el vocablo e intentan apropiarse de él para darle un matiz positivo, pero no todos apoyan esa iniciativa.

Beto Monte, vocalista y guitarrista del grupo, declinó ser entrevistado por considerar que existen riesgos de seguridad. “Lo que se ve a leguas no requiere de mucha explicación”, dijo en una declaración proporcionada a The Associated Press.