Así fue el concierto de Laura Pausini en Bogotá: emotivo homenaje a las mujeres, el cuidado del planeta y la comunidad LGTBI

“Celebrar 30 años de carrera es un privilegio. Hoy en día todo va tan deprisa, la gente se cansa muy rápido, incluso de la música. Por eso, me siento afortunada. He crecido en un mundo en el que tengo la oportunidad de comparar mi cultura con otras, aprender cinco idiomas y convertirme en una mujer fuerte. Esto es lo que le debo a la música y sobre todo al mundo latino. Espero esforzarme cada día al máximo para merecer lo que he alcanzado hasta ahora”, dijo la italiana en entrevista con SEMANA.

“La música siempre ha guiado mi vida y el escenario se ha convertido en mi hogar. Estar en el escenario me hace feliz porque simplemente me encanta cantar, mostrar gratitud y afecto por la gente que ha creído en mí durante los últimos 30 años. ¡Y que sigue creyendo! Regreso a Colombia con la gana más grande del mundo, ya que la última vez me borraron las fechas al último minuto y no fui nada feliz también por como trataron el público. Por eso, el concierto de Bogotá será el más especial de toda la gira y haré muchas sorpresas que no se esperan”, dijo en entrevista con esta casa periodística.