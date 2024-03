Laura Pausini se reencuentra con Colombia: “Celebrar 30 años de carrera es un privilegio”, asegura la artista italiana en SEMANA

SEMANA: ¿Qué representa para Laura Pausini celebrar 30 años de carrera y en ese camino atreverse a cantar en español, en 1994, para conquistar al público latino?

Laura Pausini (L. P.): Celebrar 30 años de carrera es un privilegio. Hoy en día todo va tan deprisa, la gente se cansa muy rápido, incluso de la música. Por eso, me siento afortunada. He crecido en un mundo en el que tengo la oportunidad de comparar mi cultura con otras, aprender cinco idiomas y convertirme en una mujer fuerte. Esto es lo que le debo a la música y sobre todo al mundo latino. Espero esforzarme cada día al máximo para merecer lo que he alcanzado hasta ahora.

SEMANA: ¿Qué la animó a tomar ese riesgo? ¿Quizá quiso seguir los pasos de su compatriota Raffaella Carrá?

L. P: Siento que pertenezco a mi público, tanto en Italia como en los otros países que me acogen desde 1993, y este año más que nunca la gira que comienza está creada para celebrar juntos y agradecer a mi público. Quería hacerlo de la manera en que lo he estado haciendo durante 30 años: cantando. Raffaella y yo compartimos el sentimiento de pertenecer a otra nación que no es la tuya. Eso es extraordinario y difícil de explicar. Sentirse tan querido fuera de tu país es maravilloso y ella y yo nos entendíamos porque lo habíamos experimentado.

Laura Pausini | Foto: getty images

SEMANA: No pasó lo mismo cuando se animó a hacer un álbum en inglés, ¿qué le dejó esa experiencia?

L. P: Fue una experiencia maravillosa, sigo amando mucho el disco que hice en inglés, From the inside, también porque me hizo comprender que no soy una mujer que acepta compromisos; mi compañía en aquel entonces quería mostrarme en una manera en la que no me identifico y aunque el disco era perfectamente pop, querían promocionarlo en estilo dance y por eso dejé el proyecto.

SEMANA: Justamente, el año pasado, cuando fue nombrada persona del año en los Grammy, dijo sentirse la italiana más latinoamericana de todas. ¿Qué ha representado esta región en su vida profesional?

L. P: Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada. No solamente por tener el gran placer de cantar en español, sino porque desde aquel día me he sentido adoptada por el mundo latino como una hija, una hermana, una persona de su entorno familiar. Esta es la sensación que vivo porque, aunque sé que no llevo la misma sangre, sé muy bien que tengo padres, tíos y hermanos que me han criado, desde adolescente hasta hoy, dándome la posibilidad de ser la italiana más latina del mundo. Yo me siento latina en mi manera de ser, pensar y sentir.

SEMANA: Usted fue la primera mujer cuya lengua materna no es el español en lograr ese galardón. ¿La tomó por sorpresa?

L. P: Cuando el presidente de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, me videollamó, estaba en casa y no sabía que quería decirme que había sido la persona del año 2023, no me imaginaba nada. Me lo dijo y empecé a llorar como una loca, no sabía cómo contestar. Así que le pregunté si también podía videollamar a mi padre, que no vive en Roma conmigo. Estábamos los tres en la pantalla del computador, llorando; verdaderamente me sentí bendecida, emocionada, amada. Son cosas tan difíciles de vivir que cuando llegan te llenan el alma y siento que haré todo lo posible para devolver todo ese amor…

SEMANA: Quiero devolverla a esa noche, cuando tantas voces latinas interpretaron sus éxitos. ¿Cómo recuerda ese momento?

L. P: He vivido muchísimas galas, pero jamás una como aquella noche. Es algo demasiado grande que jamás olvidaré. Tengo mucho que agradecer a mis compañeros que me honraron como jamás me hubiera imaginado. Fue un verdadero regalo que tengo grabado en mi recuerdo para siempre. Recibir el premio de parte de Karol G me gustó muchísimo, de mujer a mujer, me encanta ella y su manera de explicarse en el escenario.

"La música siempre ha guiado mi vida y el escenario se ha convertido en mi hogar. Estar en el escenario me hace feliz porque simplemente me encanta cantar, mostrar gratitud y afecto por la gente que ha creído en mí durante los últimos 30 años", dice Pausini en SEMANA. (Photo by Samuel de Roman/WireImage) | Foto: WireImage

SEMANA: Este 10 de marzo llega a Bogotá para su concierto. ¿Qué siente que le siguen dando los escenarios?

L. P: La música siempre ha guiado mi vida y el escenario se ha convertido en mi hogar. Estar en el escenario me hace feliz porque simplemente me encanta cantar, mostrar gratitud y afecto por la gente que ha creído en mí durante los últimos 30 años. ¡Y que sigue creyendo! Regreso a Colombia con la gana más grande del mundo, ya que la última vez me borraron las fechas al último minuto y no fui nada feliz también por como trataron el público. Por eso, el concierto de Bogotá será el más especial de toda la gira y haré muchas sorpresas que no se esperan.

SEMANA: Al país llegará con un álbum muy nuevo, Anime parallele, ¿qué la animó a grabar un álbum más conceptual?

L. P: Me encontraba en un momento en el que me cuestionaba muchísimas cosas. Me hacía muchas preguntas, buscaba respuestas y necesitaba comprender. Trabajar en mi documental Un placer conocerte, por Amazon Prime, me ayudó. Reconecté con la Laura del pasado y me ayudó a entender la Laura del presente y poder ver la Laura del futuro. Y justo ahí llegó de nuevo la música para darme luz. Almas paralelas es un álbum que verdaderamente tiene un concepto y que abarca 16 historias de personas reales, pero diferentes. Un disco que celebra la diversidad y el derecho a la individualidad, que en mi opinión debe ser respetada, siendo ciudadanos de las mismas calles, pero con diferentes almas, diferentes sueños. Vivimos en un mundo con lugares compartidos, pero no necesariamente las mismas ideas. En este mundo, representado por la calle y sus pasos de cebra, me gustaría que siempre hubiera respeto y amor entre los individuos.

Karol G le entregó a Laura Pausini el premio como Persona del Año en los Latin Grammy 2023 / (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy) | Foto: Getty Images for Latin Recording

SEMANA: Ahora que reinan en la música latina géneros como el urbano y el regional mexicano, ¿se le mediría a alguna colaboración, la han tentado con alguna oferta?

L. P: Algunos artistas de este género me dan mucha curiosidad y no puedo excluir una colaboración en el futuro.

SEMANA: Justo por estas fechas, hace cuatro años, el mundo se asomaba a esa época difícil de la pandemia, ¿cómo la vivió en su caso? Entiendo que fue un momento duro pues creyó en algún momento que su carrera estaba próxima a terminar.