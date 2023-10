Marcelo Cezán cuenta verdad de su matrimonio y habla sobre la diferencia de edad con su esposa

Marcelo Cezán habla de la verdadera diferencia de edad con su esposa

De acuerdo con Michelle, él no tardó en empezar a coquetearle. “En un ensayo me dijo, cantas muy chévere, por qué no te quedas hasta el final, a acompañarme’. Yo le dije que no lo iba hacer porque a mí solamente me pagaban por el show y no por cantar más”.