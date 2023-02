Juana Acosta regresa a Colombia para recordar la muerte de su padre y hablar de perdón

Juana Acosta tenía solo 16 años cuando se enteró del asesinato de su padre, Álvaro Acosta, a través de una llamada telefónica, antes de entrar a una clase de baile en su natal Cali. Desde entonces, se ha pasado muchos años de su vida intentando reconciliarse con el pasado.

“Fue muy duro. A mí me rompió la vida en dos, a mí y a mi familia. No te lo esperas en absoluto y te marca para toda la vida. No hay nada más injusto que un asesinato y más el de un padre tan excepcional”, declaró la artista cuando presentó en 2022 la obra de teatro El Perdón en España, país desde el que ha proyectado su carrera como actriz desde hace varias décadas.

“Era un hombre extraordinario, bello por dentro y por fuera. Guapo, con un sentido del humor extraordinario y una generosidad de otro planeta. Era un ser muy amado. Fue muy injusto”, agrega la actriz, cuyo padre murió en los años 90 —época en la que, según la propia actriz, “la vida no valía nada”—. Acosta tenía 51 años y hasta ahora sigue siendo un crimen impune.

“Fue horrible. Hoy pienso que a todos nos toca vivir cosas duras en la vida”, confesó la caleña.

Juana Acosta presentará su obra El Perdón en Cali y Bogotá. - Foto: Foto: Cortesía Jesús Vallinas

Este año la conmovedora obra llega a Colombia: se presentará en Bogotá, en el Teatro Colón; y en Cali, en el Teatro Jorge Isaacs. Casi treinta años después de ese trágico suceso, Juana ha decidido convertir ese episodio en una obra que mezcla la danza con la actuación y que gira en torno al perdón.

La obra plantea el dolor, pero también el proceso de resiliencia de la actriz de 46 años, radicada en España desde el año 2000, y cuyo trabajo en ese país ha sido destacado tanto en el cine como en la televisión, donde ha participado en más de 40 producciones.

El perdón es el proyecto más personal de la carrera artística de Juana Acosta, que ha tenido un éxito arrollador en salas de toda España. - Foto: FÉLIX VALIENTE • VESTUARIO: ARKITECT MAESTROS ANCESTRALES

Acosta es recordada por sus actuaciones en películas como Es mejor ser rico que pobre, Golpe de Estadio, Perfectos desconocidos y El cartel de los sapos, entre otras. En televisión, ha protagonizado grandes producciones como La dama del pantano, El Comisario, Mujeres asesinas y Hospital Central.

El perdón es el proyecto más personal de la carrera artística de Acosta, que ha tenido un éxito arrollador en salas de toda España. Luego de esa gira europea, será la primera vez que el público colombiano la podrá verla en vivo en dos funciones exclusivas.

“¿Qué queda frente a la muerte violenta de un padre que le ha enseñado a su hija de 16 años a amar la vida, el arte y la humanidad? En pleno tránsito a la adultez, mi padre fue asesinado. La violencia impuso su ley, robándome las ganas de vivir, de sentir, de bailar”, bajo esta premisa se plantea esta pieza teatral, que la colombiana protagoniza junto a Chevi Muraday, bailarín y coreógrafo español.

Juana Acosta dejó de bailar, inconscientemente, después de recibir la peor llamada de su vida. #LasTresPuertas9



⭕ https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/QwAmv3nNqI — La 1 (@La1_tve) March 30, 2022

Para la artista, se trata de un espectáculo construido a partir de preguntas sin respuesta, “la búsqueda de sentido ante lo que no tiene nombre y la necesidad de soltar el dolor” como “un vehículo para reconocer nuestra humanidad compartida en toda su luz y su sombra”.

De acuerdo con Juana Acosta, esta obra supone “una búsqueda de años; cómo cortar el círculo de la violencia para no perpetuarla, la oscuridad de ciertas preguntas y la libertad que encuentra quien decide amar en lugar de odiar. Resignificar el dolor y encontrar una perspectiva liberadora. Volver a nacer, volver a vivir, volver a bailar. Y perdonar”.

Bajo la dirección de Chevi Muraday y textos de Juan Carlos Rubio, El perdón se presentará en Bogotá los días 10, 11 y 12 de marzo y en Cali, el 14 de marzo. Las boletas para disfrutar de esta obra ya están a la venta.