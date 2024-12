Juana Acosta habla de su éxito en España

Juana Acosta, en un traje de Fernando Claro, el diseñador preferido de las grandes estrellas españolas; Juana, en Chanel, Lanvin, Armani, Michael Kors, Carolina Herrera, Óscar de la Renta o Christian Dior. La colombiana es elegida como la mejor vestida en un entallado traje negro de Dolce & Gabbana. Esas imágenes se multiplican por España.

Con esa sonrisa que no es fácil de identificar, ella es símbolo de elegancia en ese país donde vive hace casi dos décadas. “Tengo la suerte de colaborar con marcas europeas maravillosas y con un superequipo de estilistas, maquilladores y peluqueros que me ayudan a que todo sea más fácil”, asegura.

Sugerimos leer: La decadencia de Mathew Perry, el protagonista de Friends

La actriz regresó al país para participar en Colombiamoda, como imagen de la propuesta Maestros Ancestrales, un proyecto de la revista Fucsia que la diseñadora caleña Renata Lozano realizó para la marca Arkitect (exclusiva del Grupo Éxito) junto con la comunidad emberá chamí y con el apoyo de Club Colombia, Inexmoda y Artesanías de Colombia.

“Es maravilloso participar en una colección al alcance de todos, con buen contenido de moda y, en este caso, piezas hechas por artesanos a precios que las colombianas se puedan permitir. Con la moda también se comunica, es un medio de expresión”.

Alguna vez dijo que es más fácil enamorar a un compatriota que a un español: “El colombiano es más seductor, más juguetón, más adulador”

La presencia constante de la artista en la alfombra roja solo es una prueba más de lo bien que se ha integrado entre los españoles, que muchas veces hablan de ella como una más de la casa. “Me siento valorada y querida por los colegas y el público. En todos estos años han pasado muchas cosas, he logrado una continuidad en el trabajo que me ha permitido estar cada vez más presente. Agradezco todos los días el lugar que encontré en España para evolucionar como actriz”, reconoce.

Aunque inicialmente estudió Bellas Artes, Juana era ya una figura de la actuación en Colombia cuando, en el año 2000, se radicó en el país ibérico para interpretar un pequeño papel en la serie Policías.

Puede interesarle: Así vive Carolina Barco su gestión como embajadora en España

“El camino en un país que no es el de uno es difícil, ?toca romper con estereotipos para abrir puertas, pero siempre el trabajo se ve recompensado cuando lo hacemos desde el corazón y el compromiso. En España me acogieron y me han dado un espacio creativo dentro de una industria bastante cerrada, me siento muy afortunada”.