Juana Acosta, reconocida actriz colombiana, reveló su experiencia al conocer a los reyes de España

Juana Acosta habló de su encuentro con los reyes de España

“La conocí y me pareció encantadora, ella y el rey muy majos, sí”, mencionó la intérprete, además de añadir que “fueron encantadores, eran fans de Velvet y cuando les conocí fueron conmigo muy majos”, dijo a Europa Press.

También se le preguntaba por las críticas que han recibido varios cantantes en los últimos meses por sus cambios físicos, algo que condenó públicamente: “Me parece terrible, a nadie se le debe criticar nada de su físico, eso forma parte de un respeto que es lo mínimo que tenemos que entre todos, no se le debe criticar a nadie si es delgado, si ha ganado peso, me molesta mucho cuando me lo dicen”.