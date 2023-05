La familia real de España vuelve a estar de celebración por la confirmación de la infanta Sofía

La conformación es un sacramento que suena extraño para muchos, pero cuando se es una infanta de España hay que cumplirlo, porque la católica es la religión oficial de esa monarquía.

A sus 16 años, le ha tocado el turno a Sofía, hija menor de los reyes Felipe y Letizia, lo cual ha sido una ocasión para ver de nuevo a las jovencitas, algo que no sucede tan a menudo por lo celosa que es su madre al respecto.

La infanta recibió el sacramento en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en el barrio madrileño de Aravaca.

El Rey Felipe, Paloma Rocasolano, la Infanta Sofía, la Reina Sofía, la Infanta Leonor y Jesús Ortiz posan a la salida de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, a 25 de mayo de 2023, en Madrid. - Foto: Europa Press

Al igual que lo hizo con la infanta Leonor, su primogénita y heredera al trono, el rey Felipe fue su padrino. Por supuesto, una nutrida tropa de fotógrafos se congregó a las puertas de la iglesia, como sucede cada vez que hay una aparición en público de los Borbón.

A mitad de la mañana, la infanta llegó rodeada tanto por sus padres como por su hermana.

Causó revuelo la presencia de la reina Sofía, su abuela paterna, ya que se sabe que las relaciones entre ella y la reina Letizia no son todo lo cordiales que ellas aparentan.

La pequeña comitiva de Sofía también estaba conformada por sus abuelos maternos, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano.

Todos posaron para la prensa, tanto a la entrada como a la salida del templo.

La confirmación de Sofía se suma a una serie de celebraciones que han puesto a la familia real en primer plano.

La Princesa Leonor, la Reina Letizia y la Infanta Sofía a la salida de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, a 25 de mayo de 2023, en Madrid. - Foto: Europa Press

Recientemente, su hermana Leonor, futura reina de España, se graduaba de bachillerato internacional en el Atlantic College, en Gales.

Al respecto, la revista Lecturas asegura que Letizia no quiso que su suegra asistiera a la ceremonia.

También hacía noticia recientemente el décimo noveno aniversario de la boda de los reyes, que se cumplió el pasado 22 de mayo.

Mientras que su hermana mayor acaba de dejar Gales para iniciar su formación en la vida militar, Sofía se acaba de instalar allí, para seguir sus estudios de bachillerato internacional en el mismo Atlantic College, donde alternará con hijos de otras casas reales.

Una presencia que ha dado mucho de qué hablar en la prensa española es la de Paloma Rocasolano, después de que no estuviera presente durante el grado de Leonor.

Una posibilidad, dijo Lecturas, es que prefirió quedarse en España cuidando al bebé de un año de su otra hija, Telma.

Aunque las malas lenguas le aseguraron a la publicación que no la invitaron para que no quedara en las fotos, pues no es miembro de la familia real.

No es la primera vez que salen a relucir gestos de discriminación contra Rocasolano, por ser hija de un taxista y exsindicalista.

Días antes, los Borbón estuvieron de plácemes por el grado de bachillerato la infanta Leonor. - Foto: Getty Images/ Carlos Alvarez

Hace poco, periodista Pilar Eyre contó cómo la humillaron hace 19 años, al no dejarla llegar con el rey Juan Carlos a la iglesia, el día del matrimonio de Letizia y Felipe.

Los cronistas del corazón, que analizaron cuadro a cuadro la presentación de los Borbón ante las cámaras, subrayaron además lo cariñosa que estuvo Leonor con Sofía, dado que todavía no se olvida el gesto poco amable que tuvo con ella en la famosa pelea que la reina emérita y su madre tuvieron en Palma de Mallorca a la salida de una misa.