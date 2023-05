La futura reina Leonor de España se graduó en un exclusivo colegio en Gales

Solo dos semanas después de ser una de las parejas más comentadas en la coronación del rey Carlos III, los reyes Felipe y Letizia volvieron a las islas británicas, pero esta vez por un motivo familiar muy especial: el grado de su hija mayor, Leonor, princesa de Asturias, quien cursó los grados finales del bachillerato, desde 2021, en el UWC Atlantic College, en Gales, donde ahora también se educa su hermana, la infanta Sofía.

Durante la ceremonia, su tutora elogió a Leonor por su “pasión por comprender a los demás”, de acuerdo con un comunicado de la Casa del Rey que también dio a conocer apartes del discurso de la profesora.

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, tras el acto de graduación de la Princesa de Asturias en el UWC Atlantic College de Gales, la institución educativa donde ha completado sus estudios de Bachillerato Internacional.



➡️https://t.co/QSbfJShpQ5 pic.twitter.com/Tt6yL6SutL — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 20, 2023

“Tu amor por las conversaciones profundas no tiene límites. Tu decidida pasión por aprender, comprender a los demás y explorar diversas perspectivas verdaderamente ha enriquecido tu experiencia en UWC. Echaremos de menos tu sentido del humor”, expresó.

La infanta, quien cumple 18 años en octubre, es ahora egresada de un plantel pionero en el bachillerato internacional y al cual acuden los hijos de la realeza y las grandes fortunas.

Conociendo a la reina Letizia, no es raro que haya escogido para su hija este instituto que se describe como progresista, liberal y vanguardista, con un enfoque hacia la sostenibilidad, con unos 350 alumnos de 90 países.

El Atlantic College, como se le conoce comúnmente, de todos modos, no se vende como un colegio de élite, ya que muchos alumnos son elegidos por sus méritos en sus países y el 60 por ciento recibe ayuda económica.

Leonor, de 17 años, será la tercera mujer en ocupar el trono de España, luego de Isabel la Católica e Isabel II, sus antepasadas. - Foto: Getty Images/ Carlos Alvarez

De todos modos, no puede negar que entre sus exalumnos se cuentan celebridades como el corredor Fernando Alonso y, más del mundo de la sangre azul, el rey Willem-Alexander de Holanda, quien, a propósito, se reencontró con Felipe y Letizia, pues también fue a presenciar el grado de una de sus tres hijas, la princesa Alexia.

En esta publicación, la casa real holandesa dio a conocer un recuerdo del grado de la princesa:

Por supuesto, su esposa argentina, la reina Máxima, estaba con él. De hecho, esta última, es una de las pocas buenas amigas de Letizia, en medio de una realeza europea con la que no se acaba de llevar del todo bien.

El siguiente paso en la vida de la princesa de Asturias es el servicio militar durante tres años y que marca el comienzo en firme de su formación como heredera al trono.

La reina Letizia ha criado a la futura reina bajo un estricto régimen de ejercicio y nutrición saludable. No la deja comer dulces. - Foto: AP

En agosto, iniciará el primer tramo de esta carrera en la Academia General de Tierra de Zaragoza y luego pasará por academias de la marina y del ejército del aire. Cumplido este periodo, se convertirá en un miembro más de las Fuerzas Armadas, en las cuales alguno tendrá la dignidad la capitana general, como lo hace ahora su padre, cuando suba al trono.

La infanta será también la primera mujer en ocupar el trono de España desde su antepasada Isabel II, quien fue derrocada en la segunda mitad del siglo XIX, e Isabel La Católica, de quienes desciende, así como de otros 17 reyes de España.

Leonor hará parte de un momento futuro en que la mitad de los diez tronos de Europa serán liderados por mujeres, en tanto que hoy solo una ostenta ese papel, la reina Margrethe II de Dinamarca. Las otras futuras reinas son Victoria de Suecia, Elisabeth de Bélgica, Ingrid de Noruega y Catharina Amalia de Holanda. Todas ellas tienen un grado de parentesco con la infanta en mayor o menor grado.

No hay que olvidar que, por el lado de su abuela, la reina Sofía, proviene de las casas reales de Grecia y Dinamarca, así como de los zares de Rusia. De igual modo, está emparentada con la casa real de Inglaterra porque sus abuelos paternos, los reyes Juan Carlos y Sofía, descienden de la reina Victoria.

La infanta, por supuesto, es muy querida por los españoles, pero a menudo han surgido comentarios acerca de lo poco que se le ve en público.

La reina Sofía se queja de que Letizia no la deja ver a Leonor y Sofia, sus nietas. - Foto: Europa Press via Getty Images

Se dice que ello se debe a la fuerte presión que ejerce la reina Letizia, quien ha insistido en que sus hijas tengan una vida lo más normal posible. Así mismo, cronistas españoles afirman que es muy celosa de la imagen de las infantas, de modo que controla al dedillo quién les toma fotos. Para no ir muy lejos, ese fue el motivo de su conocida pelea con su suegra Sofía hace algunos años, a la salida de una misa en la catedral de Palma de Mallorca.

La reina también ha educado a sus hijas con un régimen de vida saludable, que incluye alimentos orgánicos, pero excluye los dulces y los alimentos procesados. Al respecto, hay una anécdota, de acuerdo con la cual, cuando estaban más pequeñas, la reina Sofía les daba caramelos y les decía que se los comieran cuando su madre no las viera.

No obstante, es posible que eso no haya sucedido muchas veces, pues otro comentario frecuente por parte de los periodistas y biógrafos, es que Letizia no deja que la abuela paterna vea mucho a Leonor y Sofía, según quejas expresadas por la propia reina emérita.