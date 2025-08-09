Este sábado, 9 de agosto, Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, realizó un entrenamiento público.

Cientos de hinchas del equipo rojo se reunieron en Säbener Straße, para ver a sus ídolos. Fue una jornada más que especial para los aficionados y algunos de ellos, dejaron sus sensaciones.

“Estoy encantado, estamos tan cerca”, expresó Calvin, un hincha, en entrevista con el equipo de comunicaciones del Bayern Múnich. “Coleccionar selfis y autógrafos cuando tienes la oportunidad es simplemente fantástico”, indicó, por su lado, Michael, otro fanático.

Ver de cerca a los jugadores del equipo que se ama no es algo que se presente todos los días. En la etapa final de su pretemporada, la institución quiso tener este detalle con los hinchas.

“La oportunidad de estar tan cerca de los profesionales es enorme. Esperamos conseguir autógrafos, por supuesto, y quizás alguna que otra selfi”, comentó Markus, quien fue con su hijo a ver el entreno del Bayern.

“Mis hijos me despertaron a las 5 de la mañana para que pudiéramos llegar a tiempo. Queremos agradecerles la oportunidad de compartir esta información. Todos aquí son apasionados del fútbol”, manifestó Fernanda.

Los aficionados del Bayern, que es uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol, esperan que su club se corone como campeón de la Bundesliga, que está cerca de iniciar.

“Veremos cómo van los tres o cuatro primeros partidos y luego esperemos conseguir el máximo número de títulos posible”, respondió, sin rodeos, otro aficionado.

Bayern Múnich, en el que supo jugar el mediocampista James David Rodríguez, se perfila para ser un gran animador de la siguiente edición de la Uefa Champions League (UCL). No sería descabellado que Luis Fernando Díaz se termine quedando con este importante trofeo.

“El apoyo de la afición es un factor clave para el éxito deportivo. El sábado, este especial sentido de comunidad volvió a ser palpable. Alrededor de 2.500 aficionados presenciaron el entrenamiento público el sábado en la Säbener Straße”, escribió el mismo Bayern.

Los hinchas que hicieron presencia en el entrenamiento público del Bayern Múnich, sin lugar a dudas, recordarán este día por mucho tiempo. Es un acto que une a la afición con el primer equipo.