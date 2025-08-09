Suscribirse

Deportes

Esto dijeron los hinchas del Bayern Múnich de Luis Díaz al ver un entrenamiento público

El equipo alemán sigue ultimando detalles de cara al inicio de una nueva temporada.

Redacción Deportes
10 de agosto de 2025, 1:57 a. m.
Luis Díaz en el entreno con Bayern.
Luis Díaz en el entrenamiento con el conjunto alemán. | Foto: Bayern Múnich

Este sábado, 9 de agosto, Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, realizó un entrenamiento público.

Cientos de hinchas del equipo rojo se reunieron en Säbener Straße, para ver a sus ídolos. Fue una jornada más que especial para los aficionados y algunos de ellos, dejaron sus sensaciones.

Contexto: Se destapa fichaje de lujo para el Bayern Múnich de Luis Díaz: costaría 40 millones de euros

“Estoy encantado, estamos tan cerca”, expresó Calvin, un hincha, en entrevista con el equipo de comunicaciones del Bayern Múnich. “Coleccionar selfis y autógrafos cuando tienes la oportunidad es simplemente fantástico”, indicó, por su lado, Michael, otro fanático.

Ver de cerca a los jugadores del equipo que se ama no es algo que se presente todos los días. En la etapa final de su pretemporada, la institución quiso tener este detalle con los hinchas.

Lo más leído

1. María Claudia Tarazona se pronunció luego de desalentador parte médico de Miguel Uribe Turbay; hizo clara petición
2. Mafe Carrascal criticó la marcha pro Uribe y le recordaron fotografía. Le enviaron fuerte mensaje
3. Ocho objetos que toda persona mayor de 50 años debería llevar en el equipaje durante un viaje en avión, según azafata

“La oportunidad de estar tan cerca de los profesionales es enorme. Esperamos conseguir autógrafos, por supuesto, y quizás alguna que otra selfi”, comentó Markus, quien fue con su hijo a ver el entreno del Bayern.

Mis hijos me despertaron a las 5 de la mañana para que pudiéramos llegar a tiempo. Queremos agradecerles la oportunidad de compartir esta información. Todos aquí son apasionados del fútbol”, manifestó Fernanda.

Contexto: Tajante afirmación sobre Luis Díaz y el Balón de Oro: desde Colombia no ocultan este pensamiento

Los aficionados del Bayern, que es uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol, esperan que su club se corone como campeón de la Bundesliga, que está cerca de iniciar.

“Veremos cómo van los tres o cuatro primeros partidos y luego esperemos conseguir el máximo número de títulos posible”, respondió, sin rodeos, otro aficionado.

Bayern Múnich, en el que supo jugar el mediocampista James David Rodríguez, se perfila para ser un gran animador de la siguiente edición de la Uefa Champions League (UCL). No sería descabellado que Luis Fernando Díaz se termine quedando con este importante trofeo.

“El apoyo de la afición es un factor clave para el éxito deportivo. El sábado, este especial sentido de comunidad volvió a ser palpable. Alrededor de 2.500 aficionados presenciaron el entrenamiento público el sábado en la Säbener Straße”, escribió el mismo Bayern.

Los hinchas que hicieron presencia en el entrenamiento público del Bayern Múnich, sin lugar a dudas, recordarán este día por mucho tiempo. Es un acto que une a la afición con el primer equipo.

Con la llegada de Luis Fernando Díaz a la escuadra teutona, muchos colombianos, partido a partido, estarán atentos al desempeño del guajiro y del mismo club, que se espera sea más que bueno.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El turismo judicial de la JEP: el presidente, Alejandro Ramelli, viajó a Irlanda junto con dos magistrados mientras el país exige conocer las sentencias

2. Esto dijeron los hinchas del Bayern Múnich de Luis Díaz al ver un entrenamiento público

3. Hernán Orjuela se fue en contra de desmanes en el Movistar Arena, pero lanzó dardo: “No se puede hacer un pare por lo que sucedió”

4. El salario mínimo en Venezuela cae a un nivel histórico: tan solo equivale a un dólar

5. Capturaron en Cali a miembro de la mafia italiana que era buscado con circular roja de Interpol

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bayern MúnichLuis DíazAlemaniaEuropa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.