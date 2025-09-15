Suscribirse

Atlético Nacional sentencia a Javier Gandolfi: confirman drástica decisión de los directivos

Al técnico argentino le saldría muy caro su error con los cuatro extranjeros frente al Atlético Bucaramanga.

Redacción Deportes
15 de septiembre de 2025, 8:03 p. m.
La continuidad de Javier Gandolfi en Atlético Nacional pende de un hilo. La junta directiva estaría analizando las condiciones de su salida, después de lo que pasó el pasado sábado contra Atlético Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot.

Gandolfi ha recibido una ola de críticas por parte de la hinchada y ese clamor fue escuchado por los dueños del conjunto verdolaga.

De acuerdo a la periodista Pilar Velásquez, hay una decisión tomada sobre el futuro del cuerpo técnico. “Ya están evaluando la salida de Gandolfi. Están trabajando porque lo duro es el tema contractual”, indicó en Clásico Paisa.

“Nacional, en el tema económico, hay cosas que no son tan sencillas. Eso no es así de fácil, entonces hay que tener paciencia”, agregó.

Ahora mismo, Gandolfi sigue siendo el técnico de Atlético Nacional, pero no le queda mucho tiempo. “Están evaluando como será la salida de Gandolfi”, insistió.

“Están pasando cosas”

El error cometido contra Atlético Bucaramanga ya generó llamados de atención al interior de Atlético Nacional, a la espera del fallo que emita la Dimayor al respecto del resultado. Cabe recordar que el conjunto verdolaga perdió (0-1) en el campo de juego, pero podría terminar sufriendo una derrota más abultada si son hallados culpables de alinear a cuatro jugadores extranjeros al tiempo.

Esta no es la única versión que apunta hacia una salida inminente de Javier Gandolfi.

El periodista Felipe Sierra, apuntó: “Están sucediendo cosas muy calientes en Atlético Nacional. No está nada bueno el ambiente, desde los jugadores hasta la parte dirigencial”.

Podría ser esta semana, e incluso hoy, el final de la época de Javier Gandolfi”, informó a través de su canal de Kick.

La principal conclusión es que serán horas decisivas en el conjunto verdolaga y que la derrota por alineación indebida podría ser fulminante para el proceso actual, teniendo en cuenta que los ánimos ya venían caldeados tras la eliminación en octavos de final de Copa Libertadores.

¿Qué dice Gandolfi?

Más allá de haber dejado en el campo a cuatro extranjeros, Atlético Nacional tampoco convenció por su juego contra el Bucaramanga y recibió silbidos por parte de la afición que asistió al Atanasio.

Minutos después, en rueda de prensa, Gandolfi dio la cara por el error cometido. “Cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los otros 3 en campo de juego. No hay excusas y lo hablaré con el cuerpo técnico que no puede pasar de nuevo”, declaró.

El cuadro verdolaga marcha en la séptima posición del campeonato con 17 puntos y está por detrás de equipos con menos presupuesto como Llaneros o Fortaleza CEIF.

La clasificación a los cuadrangulares es el primer objetivo de la dirigencia, sin embargo, le apuntan a la estrella 18 y no simplemente a meterse en las finales.

Es por eso que analizan la situación de Gandolfi, sumado a las críticas de la hinchada que siempre son escuchadas por la cúpula del club.

Cabe recordar que Gandolfi llegó a principios de 2025, como reemplazo de Efraín Juárez tras su inesperada renuncia por desacuerdos con la dirección deportiva.

