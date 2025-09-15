Gandolfi no está solo: otro DT perdió partido en Colombia por alinear cuatro extranjeros

Papelón de Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, luego del partido por Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga.

Al alinear cuatro extranjeros en su once durante el segundo tiempo, el argentino incurrió en una falta en el FPC, que podría dejar al conjunto visitante ganador del partido en el escritorio.

Dicha situación atípica parecía no tener antecedentes, pero todo lo contrario, uno de los entrenadores del juego más reciente ya la había vivido antes.

Leonel Álvarez también salió beneficiado de una situación similar cuando era parte del Medellín. | Foto: Getty Images

Leonel Álvarez, en su momento entrenador de Independiente Medellín, le sacó provecho al error de su rival, Alexis Mendoza, de Junior, para cambiar un 2-2 por 3-0 a favor del DIM.

En su momento lo que sucedió fue que Luis López, argentino, entró y en cancha ya estaban Sebastián Viera de Uruguay, Nery Barreiro y Roberto Ovelar de Paraguay.

Dicha alineación indebida de extranjeros en dicho partido le salió caro a Alexis Mendoza.

En rueda de prensa este se hizo cargo de lo que les había pasado: “Esta experiencia es desagradable para mí”, dijo en aquel momento.

“No me va a ocurrir más... Voy a aprender con mucho dolor, con mucha vergüenza... Son casi 45 años de estar jugando”, agregó arrepentido.

Desde dicho instante no se había producido algo igual, hasta lo que pasó con Javier Gandolfi durante el pasado fin de semana en Medellín.

Gandolfi da la cara por lo ocurrido

Arrepentido de haber dado cabida a Billy Arce tras ya tener a Camilo Cándido, Juan Buaza y Facundo Batista, en rueda de prensa el argentino se hizo cargo de su error.

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional | Foto: AFP

“Cuando decido realizar el cambio, en ningún momento tuve en cuenta de que teníamos a tres extranjeros en el campo de juego", señaló.

“No hay excusas y hablaré con el cuerpo técnico porque no puede pasar. No hay mucho para agregar”, dijo afectado.

Gandolfi divide a Nacional

Desde meses atrás, Javier Gandolfi viene de más a menos en Atlético Nacional.

Su eliminación de Copa Libertadores a manos de São Paulo, así como que el semestre anterior no haya podido llegar a la final de Liga, hacen que se colme la paciencia por su estadía en el verde.

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional | Foto: Getty Images

Bajo este panorama pasado, junto al nuevo, donde ahora se le suman errores de manejo de grupo, cambios y demás, es que se habla de la posibilidad que este sea removido.

Según lo dado a conocer por el periodista, Felipe Sierra: “La derrota y alineación indebida de Atlético Nacional ante Bucaramanga dejó en la cuerda floja a Javier Gandolfi”.

Las posiciones son diversas a la interna de los verdolagas, pues según el comunicador: "Los dueños quieren ya su salida y analizan entrenadores".

A su vez, también aparece la postura de la dirección deportiva, en cabeza de Gustavo Fermani, quien “quiere su continuidad”.

Finalmente está lo que piensa el presidente de la institución, quien le daría cabida hasta el cierre del año en curso: “Sebastián Arango lo dejaría hasta final de año”.