Suscribirse

Deportes

Se supo la verdad sobre el futuro de Teófilo Gutiérrez: revelaron lo que haría después del retiro

El adiós de Teófilo Gutiérrez estaría cerca, y dieron detalles de cuál sería su labor profesional después de tomar la decisión final.

Redacción Deportes
11 de septiembre de 2025, 11:07 p. m.
Teófilo Gutiérrez en su presentación oficial como nuevo refuerzo del Junior de Barranquilla para 2025
Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla. | Foto: Colprensa

Hace tan solo unas semanas, Teófilo Gutiérrez puso en duda su continuidad en Junior de Barranquilla. Este jueves, 11 de septiembre, la prensa deportiva nacional reveló lo que pasaría con el futuro del jugador de 40 años y habrían dos partes: la postura de Junior y la postura de Teo.

Julián Capera fue quien dio detalles en su canal de YouTube: por un lado, parece que Teófilo quiere un contrato a un año con el elenco tiburón, tomando en cuenta que se vence en diciembre de este 2025; y, por otro lado, Junior le ofrecería una renovación solo por seis meses más, porque entienden que el retiro puede estar cerca. Además, después de la decisión, lo dejarían trabajando en el club.

“Teófilo Gutiérrez, que alborotó Barranquilla hace algunos días, cuando dijo que él no sabía lo que iba a pasar con él, que estaba buscando alternativas para el próximo año, que no le habían dicho absolutamente nada. Después salió Alex Char y dijo ‘no sé por qué dice eso, es de la casa, queremos que se retire acá’”, arrancó contando Capera.

Luego, agregó: “Recuerden que cuando él llegó, en febrero de este año, fue únicamente por el primer campeonato. Se extendió el vínculo seis meses más, y lo que me han contado esta mañana es que la posibilidad es esa: el jugador quisiera un vínculo al menos un año más, porque entiende que a su edad esos vínculos cortos aumentan la incertidumbre respecto a continuar o no”.

Teófilo Gutiérrez, delantero colombiano
Después del retiro, Gutiérrez se quedaría trabajando en Junior de Barranquilla. | Foto: @JuniorClubSA

“En Junior, la respuesta que me dan, y lo que interpretan, es que por un tema natural y de edad, el retiro de Teo no está lejano, podría producirse pronto, y ellos quisieran que se produzca en Junior. Me dicen que la posibilidad más cercana es que se aplique la misma fórmula: contrato a seis meses, y cada seis meses se va evaluando si es momento de poner punto final a la carrera. En Junior están interesados que cuando diga adiós, se quede trabajando en la institución”, sentenció.

Capera reveló que la posibilidad de que Teófilo Gutiérrez se retire en diciembre puede ser latente. Eso o en junio o diciembre del 2026, pero que muy posiblemente se quede trabajando en la institución.

Contexto: Salió el audio de la pelea entre Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel: esto fue lo que se dijeron

Teófilo es ídolo en Barranquilla, y muy seguramente a los hinchas les agradará ver sus últimas acciones en Junior. Con 40 años encima, y varios clubes en su haber, el adiós del atacante estaría bastante cerca.

Teófilo Gutiérrez estuvo en el Mundial de 2014.
Teófilo Gutiérrez en la Selección Colombia de José Pékerman. | Foto: LatinContent via Getty Images

Además, Gutiérrez supo brillar con Selección Colombia, siendo mundialista y alcanzando un alto nivel. Transfermarkt reporta que para junio de 2015, logró ostentar un precio de 3.5 millones de euros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump asistirá a este evento conmemorativo en Nueva York por el aniversario del 11 de septiembre

2. Dimayor sancionó a figura de Atlético Nacional: es “culpable de conducta violenta”

3. “Colombia necesita, de cara al 2026, cero demagogia”: expresidente Iván Duque

4. Beéle se pronunció en sus redes sociales tras fuerte polémica con Isabella Ladera; dio importante noticia

5. “Hay que proceder”: Gustavo Petro publicó mensaje sobre el futuro de un reconocido canal de televisión privado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Teófilo GutérrezJunior de BarranquillafpcLiga betplay 2023-2

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.