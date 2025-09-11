Se supo la verdad sobre el futuro de Teófilo Gutiérrez: revelaron lo que haría después del retiro

Hace tan solo unas semanas, Teófilo Gutiérrez puso en duda su continuidad en Junior de Barranquilla. Este jueves, 11 de septiembre, la prensa deportiva nacional reveló lo que pasaría con el futuro del jugador de 40 años y habrían dos partes: la postura de Junior y la postura de Teo.

Julián Capera fue quien dio detalles en su canal de YouTube: por un lado, parece que Teófilo quiere un contrato a un año con el elenco tiburón, tomando en cuenta que se vence en diciembre de este 2025; y, por otro lado, Junior le ofrecería una renovación solo por seis meses más, porque entienden que el retiro puede estar cerca. Además, después de la decisión, lo dejarían trabajando en el club.

“Teófilo Gutiérrez, que alborotó Barranquilla hace algunos días, cuando dijo que él no sabía lo que iba a pasar con él, que estaba buscando alternativas para el próximo año, que no le habían dicho absolutamente nada. Después salió Alex Char y dijo ‘no sé por qué dice eso, es de la casa, queremos que se retire acá’”, arrancó contando Capera.

Luego, agregó: “Recuerden que cuando él llegó, en febrero de este año, fue únicamente por el primer campeonato. Se extendió el vínculo seis meses más, y lo que me han contado esta mañana es que la posibilidad es esa: el jugador quisiera un vínculo al menos un año más, porque entiende que a su edad esos vínculos cortos aumentan la incertidumbre respecto a continuar o no”.

Después del retiro, Gutiérrez se quedaría trabajando en Junior de Barranquilla. | Foto: @JuniorClubSA

“En Junior, la respuesta que me dan, y lo que interpretan, es que por un tema natural y de edad, el retiro de Teo no está lejano, podría producirse pronto, y ellos quisieran que se produzca en Junior. Me dicen que la posibilidad más cercana es que se aplique la misma fórmula: contrato a seis meses, y cada seis meses se va evaluando si es momento de poner punto final a la carrera. En Junior están interesados que cuando diga adiós, se quede trabajando en la institución”, sentenció.

Capera reveló que la posibilidad de que Teófilo Gutiérrez se retire en diciembre puede ser latente. Eso o en junio o diciembre del 2026, pero que muy posiblemente se quede trabajando en la institución.

Teófilo es ídolo en Barranquilla, y muy seguramente a los hinchas les agradará ver sus últimas acciones en Junior. Con 40 años encima, y varios clubes en su haber, el adiós del atacante estaría bastante cerca.

Teófilo Gutiérrez en la Selección Colombia de José Pékerman. | Foto: LatinContent via Getty Images