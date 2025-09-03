Teófilo Gutiérrez no se quedó con la ‘espinita’ y le reclamó a Michael Rangel por sus declaraciones en contra del Junior de Barranquilla.

Ambos se cruzaron durante el segundo tiempo del partido disputado en el Estadio Metropolitano y parecía que se trataba de un saludo amable entre excompañeros; sin embargo, Teo se encargó de tirarle la pulla por lo que había dicho días antes de ese compromiso.

“Estás hablando mucha mon... y aquí duraste cuatro años cobrando bien, papi. ¿Qué mon... vas a hablar? ¡Cierra el c... mari...!“, fueron las palabras de Teófilo contra Rangel.

El delantero de Llaneros no se quedó callado y le contestó: “¿Y cuando vine qué fue lo que pasó, mari...?“.

Teo, fiel a su estilo, le sacó en cara los títulos que tiene con Junior: “Te saqué campeón dos veces, te saqué campeón dos veces, pelao”.

Teo bajándole caña a Rangel por haber hablado verga con la prensa, el mejor pic.twitter.com/cq6DjD81Ue — Jesús (@jesusparejo1) September 2, 2025

El audio de la pelea fue revelado por Win Sports, que tenía la cámara en el lugar exacto del encontronazo entre Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel.

Aunque el partido fue el viernes de la semana pasada, las imágenes no fueron emitidas hasta este martes en la mañana.

Hinchas de Junior hicieron capturas de lo emitido en el canal deportivo y destacaron la actitud de Teo para defender los colores de su equipo.

El experimentado delantero es uno de los ídolos de la afición por situaciones como esta. No es la primera vez que Teófilo le reclama a un jugador rival por hablar de Junior, aunque nunca le había pasado con Rangel.

Lo cierto es que el cuadro rojiblanco tuvo una noche soñada contra Llaneros (4-0) y ese resultado le permitió consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Desafortunadamente, después de ese partido vinieron las palabras de Teófilo en las que aseguró que su ciclo como jugador de Junior está muy cerca de terminar.

Junior venció a Llaneros en la fecha 9 de la Liga Betplay 2025-II | Foto: Colprensa

¿Qué había dicho Michael Rangel?

Esta discusión de Teo Gutiérrez contra Michael Rangel tiene un origen claro y fueron las declaraciones del delantero santandereano sobre su paso por la ciudad de Barranquilla.

“Incluso alcancé a escuchar, no sé si sea verdad o mentira, que de la parte de los directivos decían que no me pusieran a jugar, que siempre iba a estar de suplente”, apuntó el ‘rompecorazones’.

Rangel tuvo cuatro ciclos con el Junior de Barranquilla: debutó en 2010, luego volvió para 2016-2017, estuvo en 2019 y su última vez con la camiseta del tiburón fue en 2020.

El santandereano había sido campeón y figura con América de Cali antes de volver a la capital del Atlántico, donde no lo recibieron de la mejor manera. "Llego a Junior y me reciben con un batacazo, que Julio Comesaña dice que no me va a utilizar, que no me pidió, que no me necesita, que soy el quinto delantero”, recordó.