Teo Gutiérrez contó historia que nadie sabía y habló de Balotelli: “Usted no puede”

Las palabras del jugador han tomado fuerza en las redes sociales.

Redacción Deportes
3 de septiembre de 2025, 2:13 a. m.
Palabras de Teo Gutiérrez .
Palabras de Teo Gutiérrez sobre el italiano. | Foto: Getty Images

En charla con Gente Supergiros, Teo Gutiérrez, actual jugador del Junior de Barranquilla, habló sobre su carrera y contó una anécdota sobre su paso por River Plate de Argentina.

Dijo que tenía un carro como el del centro delantero italiano Mario Balotelli, pero los referentes de River le advirtieron que no podía usarlo, esto por darle ejemplo, sobre todo, a los jóvenes.

Contexto: Teófilo Gutiérrez desata la tristeza en el Junior: no aguantó más y anunció su despedida

“Una vez Ponzio me llamó y ya íbamos a entrenar, me dijo: ‘venga, ya Marcelo (Gallardo) sabe’. Los demás entrenando y yo hablando con los capitanes. Yo había llegado a Argentina como figura y tenía un carro como el de Balotelli, pero me dijeron: ‘usted no puede traer este carro”, manifestó, en palabras recogidas por As Colombia.

Este es un club grande, los jóvenes te están mirando, apenas estás llegando’. Yo alquilé un uber y me mamaban gallo; pero cuando salía en el uber ya tenía prendido mi carro y arrancaba”, contó el atacante en medio de risas", añadió.

Teófilo Gutiérrez, delantero colombiano
Teófilo Gutiérrez, delantero colombiano. | Foto: Instagram @teogutierrez_

Luego, el jugador, que estuvo con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, dijo que en River Plate aprendió una verdadera lección de vida: a los mayores en los clubes hay que respetarlos.

“Es una lección de vida, es una enseñanza de los mayores y hay que respetar. Y en River gané todos los títulos, soy el colombiano más ganador allá. Los capitanes y los mayores te enseñan a ganar”, aseguró.

Contexto: Daniel Muñoz contó lo que nadie sabía que le pasó con Teo Gutiérrez: lo marcó de por vida

“Me dijeron: ‘aquí hay que ganar’ y mira: Rey de América, Libertadores, Sudamericana, Recopa, Liga... es mi segundo país, me enseñaron a ser competitivo y eso lo he llevado a donde he ido”, continuó.

Después, Teo dijo que los jugadores experimentados tienen que ayudar a los jóvenes. Aunque, eso sí, el futbolista que estuvo en Europa reveló que es más complejo enseñarles a los que dan sus primeros pasos en el deporte rey.

Teófilo Gutiérrez apuntó a Juan Fernando Quintero luego de su salida de Junior.
Teófilo Gutiérrez y Juan Fernando Quintero dejaron huella en River Plate. | Foto: Getty Images

Uno tiene que ayudar a los jóvenes, pero todo cambió y es más difícil enseñarles. Y el hincha barranquillero tiene que apoyar más a los jóvenes”, señaló Gutiérrez.

“Tuve a Comesaña y él decía que en el comedor no se podía usar el teléfono y a las 10 ya todo el mundo en la habitación y luces apagadas. Ahora nada, el jugador está en otra. Nosotros vivíamos el fútbol, ellos también lo viven, pero a su manera”, sentenció el jugador de 40 años.

