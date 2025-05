Daniel Muñoz contó lo que nadie sabía que le pasó con Teo Gutiérrez: lo marcó de por vida

Primer jugador que se baja de Selección Colombia: dijo razón para no estar por eliminatorias

En principio, dio a conocer que estuvo presentando pruebas para hacerse un lugar en algún cuadro del balompié manito, sin embargo, no tuvo la fortuna de quedarse por no contar con la edad legal requerida.

“Tuve una prueba en Atlante y luego en Cruz Azul. En Cruz Azul me fue muy bien, pero era menor de edad y me tocaba esperar un año para firmar contrato”, relató.

“Teo me tiró la liga 😅” 🥹❤️ La gran anécdota de Daniel Muñoz con Teo Gutiérrez en su paso por Cruz Azul de México. [Entrevista con La Máquina en YT] pic.twitter.com/shN3zZIpUt

Después de eso, dio cuenta del contacto que tuvo con dos cafeteros que lo arroparon de buena forma: ”Allá conocí a Luis Amaranto Perea, que me ayudó mucho, pero también a Teófilo Gutiérrez. Ellos me trataron muy bien".

En su manera de contar las cosas, Dani Muñoz explicó la situación que tuvieron con Teo: “Un día terminé de entrenar, él pidió un taxi y me preguntó dónde vivía yo”, apuntó.

“Le comenté que vivía cerca de la unidad deportiva y me dijo: ‘venga, yo lo llevo hasta allá’. Yo salí con él y justo cuando me bajé del taxi me dio hasta la ‘liga’”, siguió en su historia.