Valentino Lázaro tuvo dura reacción tras polémica por el mensaje de Karol G a Abelardo De La Espriella

El mensaje que Karol G publicó tras las elecciones presidenciales en Colombia terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales y también generó reacciones entre figuras del entretenimiento digital.

Hijo de María Fernanda Cabal respondió a Karol G por mensaje a Abelardo De La Espriella y la cuestionó: “Guardó silencio”

Una de las respuestas que más llamó la atención fue la del creador de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro, quien se pronunció públicamente sobre las críticas que recibió la cantante.

La conversación comenzó luego de que Karol G compartiera una carta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, en la que habló sobre el escenario político posterior a las elecciones y el papel que deberá asumir el nuevo mandatario durante su gobierno.

En el mensaje, publicado a través de su cuenta de X, la artista aclaró que su intención no era hablar desde una posición política específica, sino como ciudadana.

Escribió: “Señor Presidente: no le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país (...) Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, expresó.

La cantante también incluyó un llamado para que el próximo gobierno tenga una mirada amplia y contemple a distintos sectores del país. Entre los temas mencionados estuvieron el acceso a la educación, la situación de los sectores más vulnerables, las necesidades del campo y la expectativa de mejoras para millones de colombianos.

Diana Ángel no se quedó callada y reaccionó al mensaje de Karol G a Abelardo De La Espriella

Así reaccionó Valentino Lázaro ante las críticas que recibió Karol G

A través de un video publicado en TikTok, Valentino Lázaro, influenciador conocido por su participación en La casa de los famosos Colombia, se refirió directamente a las críticas que recibió Karol G por el contenido de su carta.

“Entonces están funando a Karol G por pedirle al Gobierno entrante que trabaje por un mejor país y que deje ya de polarizar, ¿real?”, expresó.

Posteriormente añadió: “Más allá de las diferencias, ¿no deberíamos estar todos de acuerdo en pedir un mejor país y menos polarización?”.

Sus declaraciones se difundieron rápidamente y generaron una gran cantidad de opiniones alrededor del pronunciamiento de la cantante.

Este episodio ocurrió días después de las elecciones presidenciales realizadas el pasado 21 de junio en Colombia. De acuerdo con el escrutinio reportado por la Registraduría Nacional, Abelardo De La Espriella fue elegido como nuevo presidente del país con 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 % del total registrado.