Valentino Lázaro tuvo grotesca acción con Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’: “Es violencia”

El creador de contenido recibió un fuerte castigo por parte de ‘El Jefe’.

Laura Camila Másmela Bernal

26 de febrero de 2026, 10:47 p. m.
El creador de contenido recibió un castigo por parte de la producción. Foto: Instagram @valentinolazaroh - Canal RCN

En las últimas horas se produjo una fuerte polémica en La casa de los famosos Colombia, pues en medio de una actividad que se propuso en la terraza, el creador de contenido Valentino Lázaro se bajó los pantalones frente a las cámaras y dejó sus glúteos al descubierto, lo que generó indignación en la comunidad digital.

Esto ocurrió con la actividad de las etiquetas, en la que Valentino recibió la palabra ‘Real’ y en medio de gritos se despachó contra Melissa Gate, quien actualmente está como invitada de ‘El Jefe’ y con quien ha tenido varios inconvenientes.

Valentino Lázaro vivió polémico momento en 'La casa de los famosos'. Foto: Instagram @valentinolazaroh

“Bueno, le voy a poner esto a una persona real, real, real (...) No tiene sentido que te digan mentirosa, la persona más mentirosa del mundo, que inventó cosas sobre Altafulla y sobre Karina para tirarle odio y envidia injustificada. No tiene sentido que una persona que dijo que su manager afuera la robaba cuando ni le pagaba”, dijo generando controversia entre los participantes de la temporada.

Además, habló de las situaciones que ha venido atravesando la mujer en redes sociales al conectarse por medio de sus transmisiones en vivo.

Karina García se pronunció tras fuerte pelea en ‘La casa de los famosos’ en la que fue nombrada: “Humillante”

“No tiene sentido que alguien que tenía OnlyFans hace tres años diga que su manager le abrió un OnlyFans porque ella es la verdadera víctima. No tiene sentido que la más víctima te diga a ti víctima. No tiene sentido que la más mentirosa te diga mentirosa”, indicó.

Por otro lado, hizo referencia nuevamente a que ocupó el segundo lugar de la temporada anterior al quedar después a Altafulla en las votaciones que se llevaron a cabo por parte del público.

“Es la reina de los segundones y si me largo este domingo, nunca dejará de serlo, porque ella sabe que mi vida es mucho más chimba que la de ella, es real y transparente”, dijo.

En medio de la situación, Alexa Torrex tomó la vocería y defendió a Melissa, argumentando que al ser una invitada, no debería participar en juego y recibir este tipo de tratos.

“Una persona que le tiene que poner una etiqueta a una persona que no está jugando, ella es una invitada, agárrate los pantalones”.

Nicolás Arrieta reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Sin pensarlo dos veces, Valentino mencionó: “Me los bajo si quiero. Mi cul* para ti”, antes de bajarse la ropa interior y dejar su cuerpo a la vista de todos.

En su defensa, Melissa Gate se mostró incómoda y dijo: “Esta gente esta loca (...) Para mi eso es violencia”.

Valentino Lázaro recibió castigo en ‘La casa de los famosos’

Horas después de lo ocurrido, ‘El Jefe’ se pronunció a través de los micrófonos e indicó que Valentino tendría candado a la placa de nominación de este domingo y en caso de seguir en competencia, el próximo lunes entraría nuevamente dentro de la zona de peligro.

