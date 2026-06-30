Karol G hizo fuerte confesión sobre ruptura amorosa y dio detalles inéditos tras dura situación: “Era esperar la excusa”

Karol G sorprendió a millones de personas tras confirmar su ruptura amorosa con Feid, con quien había construido una historia especial y distinta. Ambos cantantes unieron sus vidas, cautivando al público que los acompañó por años.

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Una vez se conoció el fin de este vínculo, la atención de millones de fanáticos se posó en el proceso que llevaba la ‘Bichota’, que fue clara en cómo estaba superando este camino poco a poco.

No obstante, recientemente, durante un concierto de Rosalía en Los Ángeles, Estados Unidos, Karol G fue blanco de reacciones tras una confesión que hizo en pleno escenario. La colombiana se refirió a una situación amorosa, desvelando lo mal que lo pasó.

“Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota”, dijo la española.

La paisa señaló que iba a soltar una verdad, relacionada directamente con un exnovio. “Te voy a confesar algo”, dijo.

De acuerdo con lo que explicó, a un ex no le gustaba celebrar su cumpleaños con ella, haciéndole desplantes en varias oportunidades. Tras cuatro años juntos, se percató que se trataba de algo personal, pues no comprendía cómo no pasar estas fechas con su pareja.

“Estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Lo más curioso era esperar la excusa para no estar en el cumpleaños”, afirmó.

“¿A quién no le gustaría celebrar su cumpleaños con su pareja, no? Es como el día en que dices quiero que mi pareja esté”, comentó la europea ante la cámara.

“Celebramos el cumpleaños por todo lo alto y ya el cuarto… tampoco", agregó.

Rosalía no se contuvo y reaccionó, mencionando: “¡Qué raro! ¿Y para ti era importante estar? ¿O no?”.

“Sí, yo siento que es importante celebrar el cumpleaños de la persona que te encanta... es importante”, respondió.

En cuanto al último intento, Karol G puntualizó que fue la tapa de la situación, cerrándose por completo y tomando decisiones distintas.

“Nos íbamos de viaje a otro lado del mundo, ya estábamos en el aeropuerto, con las maletas listas, y en la sala de espera… ya no. Dime que a ti te han pasado cosas pero no te han dejado en la sala de espera del aeropuerto", apuntó, a lo que la española dijo: “No, no, nunca. Para mí eso sería bastante imperdonable”.

“Bajé las maletas y me quedé. Bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”, concluyó.

Ante esto, Rosalía tomó la palabra y expresó: “Honestamente, si el tercer año no quiere celebrar y en el cuarto me deja en el cuarto de esperas le digo venga, hasta luego y bye, nunca más y adiós”

“Hoy vamos a celebrar mejor que en ningún cumpleaños porque te deshiciste de esa perla, hija de puta”, finalizó la intervención.

Aunque no se confirmó la identidad del exnovio, muchos señalaron a Feid, quien fue el que duró un poco más de 3 años con la paisa.