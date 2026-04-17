Alerta en la vía Bogotá-Girardot: cierres nocturnos en túnel clave podrían afectar viajes del fin de semana

A pocas horas de un nuevo fin de semana, cuando miles de viajeros salen de Bogotá hacia destinos como Girardot y el sur del país, una advertencia en la vía Sumapaz prende las alarmas.

Cierre total en la vía a Santa Elena que comunica Medellín con Rionegro: causas y carreteras alternas

La concesión encargada del proyecto Tercer Carril confirmó cierres nocturnos en el túnel Sumapaz, una de las principales conexiones del corredor, lo que podría generar retrasos y cambios en los tiempos de desplazamiento.

Las restricciones están programadas para varias fechas de abril, entre ellas los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23, en un horario que va desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.

Aunque se trata de trabajos preventivos para garantizar el correcto funcionamiento del túnel, lo cierto es que coinciden con momentos en los que muchos conductores optan por viajar en horas de la noche o la madrugada para evitar congestiones.

Las autoridades habilitarán pasos alternos. Foto: Prensa Vía Sumapaz API

Durante estos cierres, el tránsito no se detendrá completamente, pero sí se verá alterado. Las autoridades han dispuesto desvíos controlados con el apoyo de la Policía de Tránsito, utilizando el paso alterno por el sector conocido como la Nariz del Diablo.

Sin embargo, este tipo de manejo suele generar demoras, especialmente cuando aumenta el flujo vehicular, algo habitual en fines de semana y puentes festivos.

El túnel Sumapaz es clave para la movilidad del corredor Bogotá-Girardot, por donde circulan más de 30 mil vehículos al día. Por eso, cualquier intervención, incluso si es necesaria, impacta directamente a quienes planean viajar.

En este caso, el mantenimiento busca prevenir fallas y garantizar condiciones seguras para los usuarios, pero también obliga a los conductores a planificar mejor sus recorridos.

Es importante tener en cuenta los cierres viales a la hora de viajar. Foto: Alcaldía de Bogotá

El llamado de las autoridades es claro: si tiene previsto viajar en estos días, especialmente en horario nocturno, es recomendable salir con anticipación o considerar ajustes en su itinerario.

También se sugiere mantenerse informado sobre el estado de la vía en tiempo real, ya que las condiciones pueden cambiar dependiendo del flujo de vehículos.

Para quienes ya estén en carretera, se recuerda que hay canales habilitados para recibir información y reportar emergencias.

Entre ellos, una emisora en la frecuencia 90.1 FM que entrega actualizaciones sobre el estado del túnel y recomendaciones de seguridad. Además, la concesión dispone de líneas de atención permanentes para atender cualquier eventualidad.

Riesgos por nuevos deslizamientos obligan a mantener el cierre total en la vía Medellín-Bogotá

En un contexto en el que miles de personas aprovechan el fin de semana para salir de la ciudad, este tipo de intervenciones puede convertirse en un factor clave en la experiencia de viaje.

La recomendación principal es no subestimar los tiempos y estar atentos, porque un cierre nocturno podría convertirse en un retraso inesperado en carretera.