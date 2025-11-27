Suscribirse

Bogotá

La dura respuesta del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, al alcalde Galán por medida de pico y placa: “no compartimos este tipo de medidas”

Cundinamarca cuestionó la comparación utilizada por Bogotá entre el pago de administración en una copropiedad y la matrícula vehicular.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 9:05 p. m.
Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey y alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán
Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey y alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán | Foto: Alcaldía de Bogotá

La propuesta de Bogotá de imponer pico y placa a los vehículos matriculados por fuera de la ciudad generó una fuerte respuesta desde Cundinamarca, que reiteró su desacuerdo con la medida y advirtió que su implementación enviaría un “mal mensaje” en materia de integración regional.

Contexto: Alcalde Carlos Fernando Galán anuncia mesas de trabajo para concertar pico y placa los sábados para carros foráneos: “Estoy abierto al diálogo”

Según la posición expresada por las autoridades departamentales, restringir la movilidad de los conductores por su lugar de matrícula sería un precedente negativo que profundizaría la segregación en temas metropolitanos claves como servicios ambientales, seguridad alimentaria y logística especializada.

El departamento recordó que el impuesto vehicular es una renta cedida por la Nación a los entes territoriales cuyo objetivo es garantizar la libre movilidad en el territorio nacional.

Para Cundinamarca, usar el recaudo como argumento para limitar el tránsito de vehículos no solo contradice el espíritu del tributo, sino que también resulta incoherente desde el punto de vista técnico y jurídico.

Contexto: Personería de Bogotá mediará entre la capital y municipios vecinos para conciliar medida de pico y placa fines de semana para carros foráneos

La discusión sobre la tributación, según Rey, sí es bienvenida, pero no condicionada a restricciones que afectan directamente la dinámica económica y social de la región.

Como alternativas, el departamento planteó destinar un porcentaje de los recursos que Bogotá y Cundinamarca transfieren a la Región Metropolitana para fortalecer la semaforización en la capital, además de promover una reforma legislativa que permita transferir el 20 por ciento o más del impuesto pagado por contribuyentes cuya matrícula no coincide con su domicilio.

En su pronunciamiento, Cundinamarca cuestionó también la comparación utilizada por Bogotá entre el pago de administración en una copropiedad y la matrícula vehicular.

Contexto: Más de 20.000 vehículos están a punto de ser inmovilizados en Bogotá: agentes tienen la lista

Rey aseguró que dicha analogía desconoce que los ciudadanos se movilizan para trabajar, estudiar o proveerse de bienes y servicios, y que restringir esa circulación equivale a poner un “impuesto” a quienes suplen necesidades esenciales.

“El símil utilizado del pago de la administración en el conjunto en el que se vive y no en otro, es aplicable solo si ese copropietario no saliera nunca de su apartamento o casa a proveerse de bienes y servicios que provienen de su entorno (...) Es como ponerle un impuesto al plomero que arregla el edificio, al administrador que no vive allí o a los cuidadores de niños del conjunto: no van por gusto, van porque hay una necesidad que suplir”, escribió el gobernador Rey.

Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: COLPRENSA

El departamento pidió evaluar el impacto económico de la medida, especialmente en el comercio y el turismo durante los sábados, y cuestionó si los gremios han calculado cuántos empleos podrían perderse.

Finalmente, insistió en que aumentar las matrículas en Bogotá debe basarse en incentivos, como costos más competitivos, mejor calidad del servicio y estrategias de eficiencia tributaria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Portugal desafía al régimen de Venezuela tras bloqueo de la aerolínea TAP: “No cedemos a amenazas ni presiones”

2. Hermana de Alejandra Villafañe lanzó dura confesión sobre Raúl Ocampo: “No sabe dónde están las cenizas”

3. Daniela Álvarez reveló haber visto un extraterrestre y lo relacionó con la amputación de su pierna: “Todo que ver”

4. “Los sicarios lo estaban esperando en la rotonda”: amigo del coronel asesinado en Popayán, Cauca, reveló detalles a SEMANA

5. La fiscal Luz Adriana Camargo reconoció que evidencias sobre Calarcá estuvieron un año sin ser entregadas por la Dijín

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placa BogotáGobernación de CundinamarcaJorge Emilio ReyAlcaldía de BogotáCarlos Fernando Galán

Noticias Destacadas

Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey y alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

La dura respuesta del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, al alcalde Galán por medida de pico y placa: “no compartimos este tipo de medidas”

Redacción Semana
El festival se llevará a cabo del 16 al 19 de diciembre. Participarán 38 comerciantes y productores del tamal que hacen parte de 15 Plazas de Mercado

Llegó a Bogotá una nueva versión del icónico Festival del Tamal: estos son las fechas, horarios y puntos de encuentro

Redacción Semana
Así se veía la escena del crimen después de que el sitio fuer acordonado por la Policía.

Se entregó conductor que presuntamente atropelló y mató a amiga de su novia; habló por primera vez mamá de la víctima

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.