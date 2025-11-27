La dura respuesta del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, al alcalde Galán por medida de pico y placa: “no compartimos este tipo de medidas”

La propuesta de Bogotá de imponer pico y placa a los vehículos matriculados por fuera de la ciudad generó una fuerte respuesta desde Cundinamarca, que reiteró su desacuerdo con la medida y advirtió que su implementación enviaría un “mal mensaje” en materia de integración regional.

En relación con el pico y placa anunciado por Bogotá (@Bogota) para vehículos matriculados por fuera de la ciudad, debemos reiterar que no compartimos este tipo de medidas restrictivas de la movilidad. De implementarse, esta, no sería un buen mensaje ni un buen antecedente en… pic.twitter.com/dlkexYnN3S — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 27, 2025

Según la posición expresada por las autoridades departamentales, restringir la movilidad de los conductores por su lugar de matrícula sería un precedente negativo que profundizaría la segregación en temas metropolitanos claves como servicios ambientales, seguridad alimentaria y logística especializada.

El departamento recordó que el impuesto vehicular es una renta cedida por la Nación a los entes territoriales cuyo objetivo es garantizar la libre movilidad en el territorio nacional.

Para Cundinamarca, usar el recaudo como argumento para limitar el tránsito de vehículos no solo contradice el espíritu del tributo, sino que también resulta incoherente desde el punto de vista técnico y jurídico.

Gobernador, agradezco su apertura al diálogo. En Bogotá estamos también listos para sentarnos, explicar y buscar soluciones que le funcionen a la ciudad y a la región. Sin embargo, quisiera hacer varias claridades 👇 https://t.co/MMTEg6czi0 — Ana María Cadena (@CadenaAnaMa) November 27, 2025

La discusión sobre la tributación, según Rey, sí es bienvenida, pero no condicionada a restricciones que afectan directamente la dinámica económica y social de la región.

Como alternativas, el departamento planteó destinar un porcentaje de los recursos que Bogotá y Cundinamarca transfieren a la Región Metropolitana para fortalecer la semaforización en la capital, además de promover una reforma legislativa que permita transferir el 20 por ciento o más del impuesto pagado por contribuyentes cuya matrícula no coincide con su domicilio.

En su pronunciamiento, Cundinamarca cuestionó también la comparación utilizada por Bogotá entre el pago de administración en una copropiedad y la matrícula vehicular.

Bogotá no es una isla y queremos seguir siendo una ciudad convocante.



Comparto algunas reflexiones sobre las medidas que anunciamos para incentivar que más carros se matriculen en Bogotá.



Estamos abiertos al diálogo y en los próximos días convocaremos una mesa técnica para… pic.twitter.com/LOOxOicL4n — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 27, 2025

Rey aseguró que dicha analogía desconoce que los ciudadanos se movilizan para trabajar, estudiar o proveerse de bienes y servicios, y que restringir esa circulación equivale a poner un “impuesto” a quienes suplen necesidades esenciales.

“El símil utilizado del pago de la administración en el conjunto en el que se vive y no en otro, es aplicable solo si ese copropietario no saliera nunca de su apartamento o casa a proveerse de bienes y servicios que provienen de su entorno (...) Es como ponerle un impuesto al plomero que arregla el edificio, al administrador que no vive allí o a los cuidadores de niños del conjunto: no van por gusto, van porque hay una necesidad que suplir”, escribió el gobernador Rey.

Pico y placa en Bogotá. | Foto: COLPRENSA

El departamento pidió evaluar el impacto económico de la medida, especialmente en el comercio y el turismo durante los sábados, y cuestionó si los gremios han calculado cuántos empleos podrían perderse.