Trágico accidente múltiple en Buenaventura: uno de los vehículos quedó atrapado debajo de un tractocamión. Una menor murió y hay varios heridos

Un nuevo accidente múltiple se registró en la vía al mar, en el cruce que conduce al corregimiento de Córdoba, justo en la salida del municipio de Buenaventura, ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

Este siniestro vial se registró en horas de la tarde de este miércoles, 3 de diciembre, en hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades pertinentes.

Sin embargo, a través de videos que se han difundido en redes sociales, se puede apreciar la magnitud del trágico accidente que involucra al menos a un tractocamión, un camión cisterna y dos vehículos particulares.

#APARATOSO 🚨 En la vía que comunica a B/ventura con el resto del país, a la altura del cgto/Córdoba, se registró un grave accidente en el que una tractomula terminó encima de un vehículo particular tras colisionar también con un carrotanque. Varias personas resultaron heridas. pic.twitter.com/GAZDYwwqVk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 3, 2025

Por el momento se desconoce cómo sucedieron los hechos, pero en el fragmento se evidencia a un tractocamión que quedó encima de un vehículo particular blanco -destrozándolo en su totalidad- al parecer tras chocar con el camión cisterna.

Algunos testigos que presenciaron el choque mencionaron que en ese carro se encontraría atrapada una mujer junto a una niña sin poder movilizarse por su propia cuenta.

Así mismo, a un costado de la vía, otro vehículo particular tipo camioneta de color roja quedó volcada en la carretera, aparentemente tras el impacto del accidente principal.

Fuerte accidente de tránsito en Buenaventura _ Valle del Cauca. pic.twitter.com/oawNGkO8oL — Harry Alexander (@H75Harry) December 3, 2025

Al lugar de la emergencia llegaron unidades de socorro como el Cuerpo de Bomberos de Dagua y paramédicos para atender a las personas que quedaron heridas.

También hicieron presencia uniformados de la Policía, quienes cerraron la vía al mar, por lo que se registra alto flujo vehicular en este importante tramo nacional.

Por el momento, las autoridades no han entregado detalles de la cantidad exacta de las personas heridas en el accidente. Solo se confirmó la muerte de una menor de 17 años.

Autoridades confirman que una menor de 17 años falleció en medio de un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 20 de la vía al mar.



A esta hora se habilita el paso de un carril, mientras organismos de socorro atienden la emergencia. #VocesySonidos pic.twitter.com/mRLRpaDHKo — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 3, 2025

Este choque se suma a otro siniestro múltiple que ocurrió en horas de la madrugada de este mismo miércoles, que tuvo lugar en uno de los túneles del sector de La Guinea, ubicado a inmediaciones del corregimiento de Cisneros.