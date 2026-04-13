Apple prepara sus gafas inteligentes con cuatro diseños: estas serían sus características y posible fecha de lanzamiento

Apple sigue avanzando en el desarrollo de sus propias gafas inteligentes, que llegarán con al menos cuatro estilos de montura y una variedad de acabados en distintos colores.

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La compañía de Cupertino lleva años trabajando en este dispositivo, similar a las Ray-Ban Meta. Bajo el nombre en clave N50, estas gafas integrarán funciones de Apple Intelligence. Su lanzamiento estaría previsto para 2027, aunque su presentación podría adelantarse a finales de 2026.

Pensadas para el uso diario, las gafas permitirán tomar fotos y grabar videos, vincularse con un smartphone para compartir contenido, gestionar llamadas, reproducir música y utilizar un asistente de voz en modo manos libres. Esta última función se apoyará en una versión renovada de Siri, que se espera llegue junto con iOS 27.

Según el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, este producto forma parte de una estrategia más amplia de Apple centrada en dispositivos portátiles impulsados por inteligencia artificial. En ese ecosistema también se contemplan unos AirPods con cámaras integradas, como detalló en su boletín “Power On”.

Apple prepara sus gafas inteligentes con cuatro diseños y lanzamiento en 2027. Foto: Getty Images

En cuanto al diseño, Apple apuesta por un enfoque propio, alejándose de competidores como Meta —que colabora con EssilorLuxottica— o Google y Samsung, que trabajan con Warby Parker. La compañía busca así diferenciarse con una propuesta completamente desarrollada en casa.

De acuerdo con fuentes citadas por Gurman, Apple trabaja en al menos cuatro estilos de montura y varias opciones de color. Los modelos estarán fabricados en acetato, un material más resistente que el plástico convencional.

Las gafas inteligentes de Apple integrarán Apple Intelligence y un nuevo Siri. Foto: Getty Images

Entre los diseños en desarrollo se incluye una montura rectangular similar a las Ray-Ban Wayfarer, otra rectangular más estilizada y dos variantes con lentes ovaladas o circulares en distintos tamaños. En cuanto a los acabados, la firma explora colores como negro, “azul océano” y marrón claro.

*Con información de Europa Press