Crecen las críticas por falta de acción de las Fuerzas Armadas tras terremotos en Venezuela

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa denunció este jueves, 25 de junio, la inacción de las Fuerzas Armadas venezolanas ante la catástrofe sísmica que golpeó al país la noche del miércoles, con los mayores terremotos registrados en Venezuela en más de 125 años.

Un fenómeno inusual conocido como “doblete” sísmico deja, hasta el momento, al menos 235 muertos y más de 4.300 heridos según cifras oficiales preliminares, con decenas de edificios derrumbados en Caracas, La Guaira y varios estados del país.

“El Alto Mando Militar y toda la Fuerza Armada tienen entre sus funciones apoyar al país ante desastres y emergencias. Hasta ahora no se ha visto una verdadera movilización ni actuación ante esta grave situación que vivimos. Hemos visto familiares, vecinos y rescatistas tratando de salvar vidas con sus propias manos. En este momento es necesario que todos nos involucremos, incluyendo la Fuerza Armada. Las familias afectadas necesitan auxilio inmediato y atención médica”, escribió Guanipa en X.

El primer sismo se originó a las 6:04 de la tarde, hora venezolana, a 24 kilómetros al noreste de San Felipe, Yaracuy, con una magnitud de 7,2. Apenas 39 segundos después, antes de que el suelo se calmara, un segundo terremoto de magnitud 7,5 sacudió la misma zona, con epicentro cerca de Yumare, donde se ubican varias de las principales refinerías de petróleo del país, a solo 10 kilómetros de profundidad.

Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante un terremoto y varias réplicas que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Esa proximidad al suelo concentró una enorme energía destructiva en la superficie e irradió el movimiento con fuerza hacia ciudades densamente pobladas. Los terremotos ocurrieron durante el feriado de conmemoración de la Batalla de Carabobo, cuando muchos venezolanos se encontraban en sus hogares o en espacios públicos.

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Varios edificios colapsaron parcial o totalmente en Caracas. Los mayores daños se concentraron en la zona de Los Palos Grandes y Altamira. En La Guaira, el emblemático Hotel Eduard’s quedó totalmente destruido.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía sufrió daños tan significativos que se suspendieron todos los vuelos de llegada y salida. El gobierno ordenó cortar el suministro de gas en zonas afectadas para evitar explosiones.

Obreros retiran escombros de un edificio derrumbado en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026, un día después de que varios terremotos potentes azotaran el país. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

El alcalde del municipio Chacao en Caracas, Gustavo Duque, reportó el colapso de varios edificios y que 18 personas fueron rescatadas de uno solo de ellos.

El gobernador de Falcón, Víctor Clark, informó que 32 personas habían sido hospitalizadas y que cuatro horas después del sismo 15 personas seguían atrapadas. La Academia Militar de la Armada Bolivariana también sufrió daños estructurales graves.

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El sistema PAGER del USGS emitió alerta roja, una clasificación que se activa solo una o dos veces al año a nivel mundial, advirtiendo que “es probable que haya un elevado número de víctimas y daños extensos, y que el desastre probablemente sea generalizado”.