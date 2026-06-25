Dólar cierra al alza en la tarde del jueves 25 de junio de 2026; la divisa repuntó a lo largo del día

El dólar terminó la jornada de este 25 de junio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que impactó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy, 25 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.435, lo que significó un aumento de $ 7 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.428.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 2, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.433.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.455, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.418. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.434.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,433 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 830,81.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, registró un comportamiento a la baja, pues presentó una variación del 0,19 %, llegando a 101,362 unidades.

La moneda registra un escenario volátil desde hace varios días. Foto: Getty Images/iStockphoto

Economía internacional

Estados Unidos registró una inflación interanual del 4,1 % en mayo, su nivel más alto en tres años, según el índice PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal (Fed) para medir la presión de los precios sobre los consumidores.

El PCE también aumentó frente a abril, cuando se ubicó en el 3,8 %. Los datos oficiales coincidieron con las previsiones de los analistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

La inflación en Estados Unidos se ubicó en 2,4 % a marzo, una cifra menor a la esperada por los analistas. Foto: Getty Images via AFP

La escalada de los precios experimentó un repunte súbito tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que disparó, entre otros factores, los costos de la gasolina.

Trump ha restado importancia al aumento de la inflación registrado en los últimos meses, una tendencia que calificó de “temporal”, e insistió en que los precios caerán con fuerza una vez termine la guerra.

Washington y Teherán adelantan negociaciones de paz y el tránsito por el estrecho de Ormuz, crucial para el transporte de petróleo, se ha venido recuperando paulatinamente desde comienzos de la semana pasada.

Algunos analistas consideran que la inflación estadounidense ya alcanzó su punto máximo y comenzará a disminuir con la caída de los precios del Brent y del West Texas Intermediate. Otros estiman que se necesitarán varios meses para que la producción de petróleo se restablezca por completo y para que el estrecho de Ormuz recupere su tráfico habitual.

“La buena noticia es que los precios de la gasolina han bajado considerablemente desde mayo”, afirmó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

“Los hogares estadounidenses ya han experimentado cierto alivio, lo que debería traducirse en unas cifras de inflación más moderadas en junio y en los meses siguientes”, agregó.

La inflación será uno de los temas clave en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

“Trump prometió reducir los costes desde el ‘primer día’, pero ha dejado claro que no le importa”, afirmó el jueves la senadora demócrata Elizabeth Warren.

No todas las noticias económicas del día fueron negativas para el gobierno. El Departamento de Comercio revisó al alza el crecimiento de la economía estadounidense, que pasó del 1,6 % al 2,1 % en tasa anualizada.

Entre los factores que contribuyeron a este aumento se encuentran los servicios de información, que incluyen sectores de la industria de la inteligencia artificial (IA), una actividad que ha impulsado el reciente crecimiento de Estados Unidos.

*Con información de AFP.