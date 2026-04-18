“Con los dos tengo una buena relación”: Daniel Noboa sobre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió a las elecciones presidenciales que se realizarán en Colombia a finales de mayo y resaltó algunas de las cualidades que debería tener la persona que llegue a dirigir al país los próximos cuatro años.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, habló en exclusiva con SEMANA de la crisis con Colombia: “Quien está que baila merengue con la mafia es Gustavo Petro”

En diálogo con SEMANA, el mandatario ecuatoriano señaló que la persona que llegue a la Casa de Nariño debe “tener el mismo compromiso que yo tengo con los ecuatorianos”, resaltando la mando dura contra el crimen, pero también la “empatía” para solucionar los problemas sociales de la población.

“Hay que ser duro, ordenado, hay que respetar el Estado de derecho, pero también hay que tener empatía, porque tenemos mucha gente que tiene serias necesidades en nuestros países y necesita salir adelante”, destacó el jefe de Estado ecuatoriano.

Noboa manifestó que se requieren “servicio, oportunidad, créditos” y destacó el emprendimiento de los colombianos a nivel general, por lo que insistió en una mejora al sistema de educación y un rechazo total hacia el crimen y el narcotráfico, dos factores que afectan sustancialmente el desarrollo.

“Se necesita un sistema de educación que les pueda dar oportunidades reales a los jóvenes colombianos, o sea, que no estudien por estudiar, sino que estudien para conseguir un empleo adecuado, que exista un plan nacional hacia el progreso y un rechazo nacional hacia el crimen y el narcotráfico”, dijo.

Específicamente sobre los candidatos que están en carrera por llegar a la Presidencia del país no entró en mayores detalles, pero resaltó la buena relación que tiene con algunos de ellos.

“Tengo una buena relación con Paloma (Valencia), con Abelardo (de la Espriella), con los dos tengo una buena relación, así que creo que los dos tienen buenas intenciones. Vamos a ver al final qué deciden los colombianos, porque eso tiene que ser una decisión de los colombianos”, indicó Noboa.

Petro respondió una vez más al presidente de Ecuador, quien incrementó aranceles sobre importaciones en 100%

Al ser interrogado sobre una persona en particular, el presidente de Ecuador fue enfático que él no tiene que escoger y que respetará “la decisión de los colombianos” y trabajará “de la mano con cualquier presidente”.

“Si me preguntas si las cosas van a cambiar con (Iván) Cepeda, lo dudo, porque viene incluso con un discurso más ideológico y más cargado que el mismo Petro”, resaltó Noboa al hacer mención al candidato del Pacto Histórico, quien encabeza las encuestas para la primera vuelta.

Sobre el presidente Gustavo Petro, con quien ha tenido grandes diferencias, señaló: “Te puedo decir que tengo una relación personal de amigos. La gran mayoría de las veces se dispara, pero tenemos una buena conversación”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado las decisiones de su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: SEMANA / Europa Press vía Getty Images

Insistió en que “no está en mí calificar”, al ser interrogado sobre si el presidente Petro le ha hecho mal a Colombia y a Ecuador.

"Lo que puedo decir es que los colombianos, y en plena democracia, van a poder decidir muy pronto si quieren seguir con esa línea del presidente Petro, o si quieren buscar a un presidente o a una presidenta que luche contra la delincuencia, el narcotráfico, que fomente el empleo, que genere paz, justicia y dignidad", dijo.