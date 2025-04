Arriero Herrera cuestiona públicamente a Néstor Lorenzo por Dayro Moreno: video del pedido en vivo

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



Las reacciones de 'Arriero' Herrera tras la victoria en #Sudamericana



"Dayro Moreno tiene que representar a Colombia. No sé por qué no le han dado oportunidad en la Selección, se lo merece"



▶️ No te pierdas F90 por #DisneyPlus pic.twitter.com/Mg4SvceVrM