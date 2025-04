Dayro Moreno agranda a Once Caldas en Bolivia: triplete da golpe a Gualberto Villaroel en Sudamericana

Once Caldas terminó sorprendiendo en Bolivia, ante Gualberto Villaroel, por la tercera jornada del grupo F en la Sudamericana 2025. Dayro Moreno vuelve a brillar, esta vez con triplete, para darle la victoria al blanco blanco por 3-2 en la altura de La Paz.

No fue un partido fácil para el Arriero Herrera y los suyos. Antes del 3-2 final, estuvieron dos veces arriba en el marcador. Sin embargo, Gualberto Villaroel encontraba las formas, y el error contrario, para empatar 1-1 y 2-2 en su estadio.

Pero Dayro Moreno estuvo a la altura, pues los 3.582 metros sobre el nivel del mar, en el estadio Hernando Siles de La Paz, no le impidieron al máximo goleador en la historia del FPC brillar y poner el nombre de Colombia arriba. Con 39 años, parce estar viviendo una de las mejores épocas de su carrera.

Las cámaras en la transmisión oficial del evento enfocaban a un Hernán Darío Herrera feliz en el banco técnico de Once Caldas. Sonriente, abrazaba a su delegación viajera, desde Manizales, pues es un triunfo crucial para el campeón continental de 2004.

Partidazo entre Club Deportivo Gualberto Villarroel y Once Caldas, este martes 22 de abril, por Copa Sudamericana. | Foto: AFP

Los blancos sacan oro en Bolivia: tres puntos que los colocan segundos en el grupo F de la Sudamericana 2025, con seis puntos en tres partidos. No bajarán de allí, pues ni aunque Unión Española venza a Fluminense, en Chile, logrará alcanzar al Once. Eso sí, Arriero Herrera y los suyos esperan que el flu no gane, para descontar ventaja de cara al liderato.