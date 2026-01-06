La reacción de los hinchas de Atlético Nacional al fichaje de Milton Casco: lo presentaron con video

De un grande a otro grande. Atlético Nacional oficializó un fichaje que estaba prácticamente cantado y solamente hacía falta su presentación. El nombre de Milton Casco llamó la atención de las directivas del equipo verde y ahora es una realidad en Guarne.

En un emotivo video en las redes sociales, Atlético Nacional presentó a su nuevo fichaje que llegará a reemplazar al uruguayo Camilo Cándido, quien tuvo que salir tras un año con la camiseta verde por pedido de Cruz Azul, dueño de sus derechos deportivos. Había deseo de continuar, pero desde México pidieron unos montos económicos que en Medellín rechazaron.

Tras la salida de Cándido, las partes aceleraron y Milton Casco cumplió su palabra y firmó como nuevo jugador de Nacional. El lateral llega a darle más jerarquía al equipo en un año clave, donde el título de liga colombiana es la prioridad, así como una buena presentación en la Copa Sudamericana, para volver a la Libertadores en 2027 desde la fase de grupos.

Milton Casco durante un partido contra Talleres. Foto: Getty Images

Su nombre hace bulla en el fútbol colombiano, pues se le conoce por sus largos años en River Plate, donde ganó una Copa Libertadores, en Madrid en 2018, contra Boca Juniors, en una de las finales más dramáticas del torneo de la Conmebol en la historia.

Reacción de los hinchas al fichaje de Casco en Nacional

En total, Casco ganó 13 títulos en River Plate y ahora comienza un nuevo ciclo para su carrera deportiva a sus 37 años de edad. En las redes sociales, Nacional lo presentó con un emotivo video y un tango como música de fondo. Se cree que las referencias de Franco Armani y Gustavo Fermani fueron claves para la firma de contrato.

Pantallazo X. Foto: Pantallazo X.

Los hinchas de Nacional dejan su punto de vista tras el fichaje. Muchos creen que aunque el nombre es grande, deberá demostrar qué puede aportar, mientras otros dicen que es una muy buena contratación para el club verdolaga.

Pantallazo X. Foto: Pantallazo X.

De esta manera, Casco también comenzará su primera experiencia internacional. Milton dejó a un lado las vacaciones familiares y priorizó la firma de contrato con Nacional. En principio llega para ocupar un lugar en la nómina titular, en una línea defensiva que tendría a William Tesillo, Juan José Arias y Andrés Román en la titularidad.

Pantallazo X. Foto: Pantallazo X.

De esta manera, Atlético Nacional confirma su primer fichaje para la temporada 2026, mientras sigue la novela de Marino Hinestroza con Boca Juniors y se confirman las salidas de Joan Castro, Facundo Batista, Billy Arce y el ya mencionado Cándido.