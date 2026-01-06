Deportes

La reacción de los hinchas de Atlético Nacional al fichaje de Milton Casco: lo presentaron con video

Muchos hinchas de Atlético Nacional reaccionaron al fichaje de Milton Casco, quien llega desde River Plate y fue campeón de la Copa Libertadores.

William Horacio Perilla Gamboa

7 de enero de 2026, 12:26 a. m.
Milton Casco y Enzo Pérez.
Milton Casco y Enzo Pérez. Foto: Getty Images / Escudo oficial de River Plate

De un grande a otro grande. Atlético Nacional oficializó un fichaje que estaba prácticamente cantado y solamente hacía falta su presentación. El nombre de Milton Casco llamó la atención de las directivas del equipo verde y ahora es una realidad en Guarne.

En un emotivo video en las redes sociales, Atlético Nacional presentó a su nuevo fichaje que llegará a reemplazar al uruguayo Camilo Cándido, quien tuvo que salir tras un año con la camiseta verde por pedido de Cruz Azul, dueño de sus derechos deportivos. Había deseo de continuar, pero desde México pidieron unos montos económicos que en Medellín rechazaron.

Tras la salida de Cándido, las partes aceleraron y Milton Casco cumplió su palabra y firmó como nuevo jugador de Nacional. El lateral llega a darle más jerarquía al equipo en un año clave, donde el título de liga colombiana es la prioridad, así como una buena presentación en la Copa Sudamericana, para volver a la Libertadores en 2027 desde la fase de grupos.

Milton Casco durante un partido contra Talleres.
Milton Casco durante un partido contra Talleres. Foto: Getty Images

Su nombre hace bulla en el fútbol colombiano, pues se le conoce por sus largos años en River Plate, donde ganó una Copa Libertadores, en Madrid en 2018, contra Boca Juniors, en una de las finales más dramáticas del torneo de la Conmebol en la historia.

