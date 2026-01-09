Deportes

Palmeiras juntaría a Jhon Arias con otro habilidoso colombiano: negocio retumba en Sudamérica

Se trata de un colombiano que se desempeña en Argentina, pero que en Colombia pasó por Medellín y Junior.

Redacción Deportes
9 de enero de 2026, 11:30 p. m.
Si Jhon Arias llegaría a Palmeiras, podría jugar con otro colombiano.
Si Jhon Arias llegaría a Palmeiras, podría jugar con otro colombiano. Foto: Grande: Getty Images / escudo oficial Palmeiras / AFP

La información de la prensa brasileña apunta a que Palmeiras estaría negociando con Wolverhampton para contratar al colombiano Jhon Arias. Al menos así lo detallan este viernes, 9 de enero de 2026.

Aunque parezca una operación compleja, Jhon Arias ya sabe lo que es jugar en Brasil y figurar allí. Es ídolo de Fluminense, equipo con el cual también ganó la Copa Libertadores 2023, venciendo a Boca Juniors en la gran final.

“Las conversaciones entre Palmeiras y Jhon Arias aún están en sus primeras etapas, pero el club pretende hacer esfuerzos para ficharlo, aprovechando la situación del Wolverhampton, serio candidato a descender a la segunda división inglesa”, reveló Globo Esporte.

Jhon Arias podría jugar con Edwuin Cetré en Palmeiras

Pero parece que Palmeiras no solo busca a Jhon Arias, sino también a otro habilidoso y desequilibrante extremo colombiano: Edwuin Cetré. Así lo reveló el periodista Alejandro García en el programa Cómo Te Va de DSports Radio.

“Palmeiras está interesado en el extremo colombiano de Estudiantes, Edwuin Cetré. El Pincha lo tasó en 6 millones de dólares”, escribió el medio referenciado, por medio de su cuenta oficial de X.

Y sí, tal como lo mencionan, Estudiantes de La Plata tendría que recibir una alta suma de dinero por el atacante colombiano, en caso de que se dé su salida a Palmeiras o cualquier otro equipo. Cetré se consolidó como figura en el pincha, y más desde la obtención del título a finales de 2025.

En caso de que la llegada de Cetré se confirme a Palmeiras, sería un bombazo. Sumado a ello, si el Verdão también concreta a Jhon Arias, se haría en sus filas con dos jugadores cafeteros que marcan la diferencia en el terreno de juego.

Jhon Arias y Edwuin Cetré podrían jugar juntos en Palmeiras.
Jhon Arias y Edwuin Cetré podrían jugar juntos en Palmeiras. Foto: Getty Images

Asoma el Mundial 2026 para la Selección Colombia

Para nadie es un secreto que los jugadores colombianos tratarán de tener el mejor nivel posible, en este primer semestre de 2026, así ostentar la posibilidad de ser llamados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.

Uno de ellos es Jhon Arias, quien es constantemente llamado por Lorenzo a La Tricolor, pero que al no tener un desempeño preponderante en la Premier League podría buscar otro equipo próximamente.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Jhon Arias of Colombia gestures during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium on July 10, 2024 in Charlotte, North Carolina. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Jhon Arias es habitual titular con la Selección Colombia. Foto: Getty Images

En cuanto a Cetré, no se trata de uno de los llamados constantes por Lorenzo a la Selección colombiana. Sin embargo, el estratega argentino siempre ha sido claro en decir que todos los futbolistas que deseen y que tengan un buen nivel, son bienvenidos al equipo.

